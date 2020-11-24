Hz. Mevlana’ya sınırlı anma töreni

Hz. Mevlana’yı anma etkinliklerinin korona virüs salgını nedeniyle bu yıl iki günle sınırlı tutulacağı bildirildi.

Her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerle gerçekleşen Hazret-i Mevlana’yı Anma Törenleri bu yıl korona virüs salgını nedeniyle iki günde sınırlı sayıda izleyicinin katılımıyla düzenlenecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 747. Vuslat Yıldönümünde Hz. Mevlana’yı Anma Törenlerinin bu yıl sadece 7 Aralık Pazartesi ve 17 Aralık Perşembe Günleri yapılacağı duyuruldu. ‘İhsan Vakti’ temalı etkinliklerde Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla belirlenen yeni normal çerçevesinde sadece sema töreni yapılacağı kaydedildi. Önceki yıllarda yapılan tasavvuf müziği konseri ile mesnevi sohbeti de törenlerde yer almayacak. Sema gösterisinin gerçekleşeceği Mevlana Kültür Merkezine HES Kodu ile giriş yapacak. Seyirci sayısı salon kapasitesinin 1/5 oranında tutulacak. İki program için bin 200 kişinin katılımı kabul edilecek.

