I4D ve Hepsiburada, kadın kooperatiflerine 12 milyon liralık fayda sunuyor

İSTANBUL (AA) - Innovation for Development (I4D) ve Hepsiburada'nın 2020'den bu yana kadın kooperatifleri ve kadın girişimcileri desteklemek üzere hayata geçirdiği projelerin dördüncüsü "Dijital Çağda Güçlü Kadınlar Projesi" tanıtıldı.

Hepsiburada açıklamasına göre, I4D ve Hepsiburada, 2020'de farklı proje partnerlerinin de katılımıyla başlattığı "Girişimci Kadınlar COVID-19'a Meydan Okuyor", "Kadın Kooperatifleri Pandemide E-Ticaret ile Güçleniyor" ve "İşten Sosyal Uyuma" projelerinden sonra ABD Büyükelçiliği Hibe Programı'nın katkısıyla "Dijital Çağda Güçlü Kadınlar Projesi"ni hayata geçiriyor.

Düzenlenen tanıtım toplantısında şimdiye kadar imza atılan çalışmalara değinildi, hayata geçirilen yeni projenin de detayları paylaşıldı. Bu projeyle beraber şimdiye kadar 76 kadın kooperatifi ve 1.400 üretici kadına ulaşan projelerde, 150 saat eğitim, 900 saat mentorluk hizmeti verildi. Dijital Çağda Güçlü Kadınlar Projesi'nin tamamlanmasıyla kadın kooperatifleri ve girişimcilere toplamda 12 milyon liralık kapsamlı bir fayda paketi sunulmuş oluyor.

Proje, Türkiye'de faaliyet gösteren ve mülteci ortaklığı da bulunan 20 kadın kooperatifi ve girişimcinin dijitalleşerek Hepsiburada platformu üzerinden tüketicilerle buluşmasını hedefliyor. Proje kapsamında 20 kadın kooperatifi ve 250 kadın girişimci toplamda 30 saatlik kapsamlı bir eğitim ve 250 saatlik mentorluk desteğinin yanı sıra Hepsiburada kadın girişimci desteklerinden ve belirlenecek ek destek paketinden (süresiz komisyon indirimi, süresiz ücretsiz kargo hizmeti, 500 adet ürünün ücretsiz fotoğraf çekimi, reklam ve tasarım desteği gibi) yararlanacak.

Ayrıca, proje kapsamındaki rapor çalışmasında kadın dostu satın alma pratikleri incelenecek, kadın kooperatifleri ve girişimcilerin başta dijitalleşme olmak üzere farklı satış modelleriyle bu kapsamda yaşadıkları zorluklar incelenecek.

- "Bugüne kadar 31 milyondan fazla kadın girişimci ürünü satışa sunuldu"

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jonathan Henick, "Tüm işletmeler ve girişimciler zorluklarla karşılaşır ancak kadın girişimciler benzersiz engellerle karşı karşıyadır. Kadınlara destek sağlamak, iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadınların masaya getirdiği özel bakış açıları, uzmanlık ve becerilerin faydalarının sağlanmasına yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün de Hepsiburada'nın, 2017'den bu yana "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü (GKTG)" programıyla e-ticarette yer almak isteyen kadınları destekleyen ilk e-ticaret markası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu 5 yıllık süreçte, binlerce kadının markalarını büyütmelerine, istihdama katkı sağlamalarına destek olduk, birçok başarı hikayesine tanıklık ettik. Şimdiye kadar 35 binden fazla girişimci kadın, 154 kadın kooperatifi Hepsiburada platformunda yer aldı. Bugüne kadar 31 milyondan fazla kadın girişimci ürünü satışa sunuldu. 2020 yılının başından 2022 yılının haziran sonuna kadar geçen 2,5 yılda girişimci kadınlar Hepsiburada platformunda toplam 3 milyar liralık satış yaptı. GKTG projesinin başarısı sayesinde 2022'nin ilk 6 ayında Hepsiburada'ya katılan satıcılar içinde girişimci kadınların oranı yüzde 50'ye ulaştı. Hepsiburada olarak kadınları her alanda desteklemekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu kapsamda da Innovation for Development ile 2 yıl içinde kadın kooperatiflerine destek veren üç farklı proje gerçekleştirdik. Dördüncü projemiz olan Dijital Çağda Güçlü Kadınlar Projesi ise ABD Büyükelçiliği Hibe Programı'nın katkılarıyla hayata geçiriliyor. Bu proje ile beraber şimdiye kadar proje partnerlerinin de katkılarıyla 1.400 girişimci kadın ve 76 kadın kooperatifine 12 milyon liralık bir fayda paketi sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Umuyoruz ki bu faydalarla girişimci kadınlar ve kadın kooperatifleri e-ticarette de güçlenerek ülkemize katma değer yaratacak."

I4D Direktörü Doğan Çelik de "Ekonomik refahı artırmak, dijital ekonominin açığa çıkardığı avantajları ve yenilikçi uygulamaları kadınlar, gençler ve mülteciler için özel sektör ve paydaşlarımız ile birlikte yaygınlaştırmak önceliklerimizin başında geliyor. Bu güzel iş birliği ile ilham verici kadın girişimcilerin hikayesini, memleketin her köşesinden girişimcilik serüvenine atılacak girişimci kadınların hanesine taşımaya niyetliyiz." ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında başlayan ve gelecek yıl ocak ayının sonunda tamamlanacak olan projenin raporu I4D tarafından paylaşılacak.

