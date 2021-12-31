Ian Miller, Büyükçekmece Basketbol'da

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece Basketbol, ABD'li oyun kurucu Ian Miller ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz 2021-2022 sezonu devamında Ian Miller ile anlaşmaya varmıştır. Transferin kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

30 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde daha önce Türkiye'de Uşak Sportif formasını da giymişti.



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