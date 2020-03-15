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İbadethaneler Koronavirüse karşı ilaçlanıyor

MALATYA HABERLERİ  | 15.03.2020 15:34 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanları olan toplu taşıma araçları ile duraklardan sora şimdide ibadet alanlarında gerekli tedbirleri alıyor.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının başladığı ilk günden itibaren bizzat çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmaların sadece önlem ve tedbir amaçlı olduğunu belirterek, vatandaşların tedirgin olmalarını gerektirecek bir durumun şu an itibariyle bulunmadığını belirtti.Büyükşehir Belediyesi ekipleri Söğütlü Camii ile Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapıldı.Küresel ölçekli yaşanan Koronavirüsü’ne karşı ortak kullanım alanlarında hijyen uygulaması çalışmalarına zaman kaybetmeden başladıklarını belirten Gürkan, “Almış olduğumuz tedbirler vatandaşlarımızın sağlığı için alınmış olan tedbirlerdir.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanları olan toplu taşıma araçları ile duraklardan sora şimdide ibadet alanlarında gerekli tedbirleri alıyor.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının başladığı ilk günden itibaren bizzat çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmaların sadece önlem ve tedbir amaçlı olduğunu belirterek, vatandaşların tedirgin olmalarını gerektirecek bir durumun şu an itibariyle bulunmadığını belirtti.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri Söğütlü Camii ile Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapıldı.
Küresel ölçekli yaşanan Koronavirüsü’ne karşı ortak kullanım alanlarında hijyen uygulaması çalışmalarına zaman kaybetmeden başladıklarını belirten Gürkan, “Almış olduğumuz tedbirler vatandaşlarımızın sağlığı için alınmış olan tedbirlerdir. İlgili personellerimizle birlikte bu çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarının ve durakların dezenfektelerini yaptık. Bugünde yine vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Söğütlü Camii’de ilaçlama çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsunlar, ülkemizde koronavirüs vakası yok. Koronavirüs vakası tespit edilen vatandaşlarımızda kontrol altına alınarak hastalığın yayılması önlenmiştir. Malatya’mızda ise herhangi bir vakaya rastlanmamıştır. Malatyalı hemşehrilerimiz Market alışverişlerinde aşırıya kaçmadan ihtiyaçlarını karşılasınlar. Çünkü hem gıda hem de temizlik malzemelerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağı kanaatindeyim. Esenlik Marketlerimiz depoları olsun, devletimizin almış olduğu tedbirler olsun stoklarda herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağı yönündedir. Can kaybı yaşanmadan kısa süre içerisinde bu virüsten kurtulmayı temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
Başkan Gürkan ilaçlama sonrasında Söğütlü Camii çevresindeki esnaflarla da bir araya gelerek sohbet etti.
Büyükşehir Belediyesinin göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, “Dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle Malatya’da yapılan çalışmalar sırasında bizleri de unutmayarak göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve ilaçlamayı yapan personellere teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz halkımızın tedirginlik yaşamaması için gerekli tedbirleri almakta. Türkiye genelinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükumetimiz büyük gayret göstermektedir” diye konuştu.

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