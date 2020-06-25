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İbadethanelerde sterilizasyon çalışması

ANKARA HABERLERİ  | 25.06.2020 14:25 | Son Güncelleme

Beypazarı Belediyesi, 5 vakit cemaat ile ibadete açılan camilerde düzenli olarak sterilizasyon çalışması yapıyor.Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamayla birlikte korona virüs ile mücadele önlemleri kapsamında belirli vakitlerde cemaate açılan camiler, maske ve mesafe kurallarına uyularak 5 vakit cemaat ile ibadete açıldı.

Beypazarı Belediyesi, 5 vakit cemaat ile ibadete açılan camilerde düzenli olarak sterilizasyon çalışması yapıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamayla birlikte korona virüs ile mücadele önlemleri kapsamında belirli vakitlerde cemaate açılan camiler, maske ve mesafe kurallarına uyularak 5 vakit cemaat ile ibadete açıldı. Bu kapsamda belediye ekipleri, vatandaşların ibadetlerini güvenli ve sağlıklı bir şekilde yerine getirmeleri adına Beypazarı’ndaki camilerde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını düzenli aralıklarla yapıyor.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Normalleşme süreciyle birlikte 29 Mayıs’ta cuma namazı ile camilerimize kısmen kavuşmuştuk. Diyanet İşleri Başkanımızın yaptığı açıklama ile artık camilerimiz 5 vakit cemaate açıldı ve camilerimiz cemaatine, bizler de camilerimize tamamen kavuştuk. Halihazırda normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlarımızın ibadetlerini daha sağlıklı şekilde icra edebilmeleri için ibadethanelerimizde düzenli olarak yaptığımız sterilizasyon çalışmalarımızı yoğunlaştırdık” dedi.

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