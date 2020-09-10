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İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.09.2020 13:45 | Son Güncelleme

2020-2021 Futbol sezonunu deplasmanda Göztepe maçı ile açacak olan Süper Lig temsilcisi Denizlispor’a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu yeni sezonda başarılar diledi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’de bu hafta oynanacak olan karşılamalar ile yeni sezon başlayacak.

İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi

2020-2021 Futbol sezonunu deplasmanda Göztepe maçı ile açacak olan Süper Lig temsilcisi Denizlispor’a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu yeni sezonda başarılar diledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’de bu hafta oynanacak olan karşılamalar ile yeni sezon başlayacak. Korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz başlayacak 2020-2021 futbol sezonu öncesi bir mesaj yayınlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, salgın tehdidinin en kısa zamanda son bulmasını dileyerek, dostluk, kardeşlik ve Fair Play’in ön plana çıkacağı, sporseverlerin yeniden tribünde yerlerini alabileceği bir futbol sezonu olmasını diledi.

“Denizlispor şehrin marka değeridir”
Uzun yıllar sonra geçtiğimiz sezon Süper Lig’de yer alarak Denizlispor’un tecrübe kazandığını söyleyen İbanoğlu, “Camia olarak birlik ve beraberliğin yeni sezonda da artarak sürmesini diliyorum. Yeni sezonda güçlü bir kadro için gecesini gündüzüne katan başta Başkan Ali Çetin olmak üzere tüm yönetim kuruluna başarılar dilerim. Denizlispor şehrin marka değeridir. Özlenen başarıların yeniden kazanılacağına inanıyoruz” dedi.

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