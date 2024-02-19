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İBB Başkan adayı Aydın, Alibeyköy'de cemevini ziyaret etti

AA AA
19.02.2024 15:09 | Son Güncelleme:
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Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, Alibeyköy Cemevi ve Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

İBB Başkan adayı Aydın, Alibeyköy'de cemevini ziyaret etti

Aydın, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Eyüp Şubesi ile cemevinde dernek üyeleriyle sohbet etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına konuşan Aydın, "Pir yoldaşınız olsun, Hızır yoldaşınız olsun, Hızır yardımcınız olsun" duasını almak üzere buraya geldiklerini söyledi.

Cemevinde karşılıklı hasbihal ettiklerini dile getiren Aydın, "Her şeyden önemlisi eğri zamanda doğru yerde durmak. Bu anlayışı hep beraber yaygınlaştırmaya, hikmetin, hoşgörünün İstanbul'umuzda geniş manada neşvünema bulmasına çaba göstereceğiz. Ben değerli yönetici arkadaşımızı yürekten tebrik ediyorum. Çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Sağ olsunlar." diye konuştu.

Alibeyköy Cemevi Başkan Vekili Hüseyin Akgün ise Aydın'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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