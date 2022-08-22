İBB Başkanı İmamoğlu, Baltalimanı Yaşam Vadisi'nin temel atma törenine katıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer'deki Baltalimanı Yaşam Vadisi 1. Etap Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Başkan İmamoğlu, "150 Günde 150 Proje" kapsamında yapılan Baltalimanı Yaşam Vadisi 1. Etap Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'un zor bir coğrafyada yer aldığını ve hep kilometrelerce öteden su taşıma hikayeleri olduğunu söyledi.

İstanbul'un içinde şaşırtıcı şekilde su kaynakları olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Bu kaynaklar hem yer altı su kaynakları hem de derelerimiz. Muhteşem bir coğrafya. Bu şehir belki de dünyanın en güzel şehri. Ne yazık ki yaptığımız hatalar, eksiklikler var. Bunlardan bir tanesi, İstanbul'un derelerini koruyamadık." ifadesini kullandı.

Bir yandan yağmur sularını toplayıp sağlıklı bir biçimde dereler üzerinden bu suyun Boğaz'a ulaşmasını sağlamaya çalıştıklarını diğer yandan da kanalizasyonların karışmasını engellemeye çalıştıklarını anlatan İmamoğlu, altyapı sorunlarını da çözmek için hizmet ettiklerini belirtti.

İmamoğlu, İstanbul'un, doğanın korunması açısından dünyaya örnek işler yapılabilecek konumda olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından, İmamoğlu ve beraberindekiler vadideki çalışmaları inceledi.

Programa, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve vatandaşlar katıldı.

