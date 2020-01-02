İBB Başkanı İmamoğlu, Başkan Akgün’ü ziyaret etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 yılının ilk ilçe belediyeleri ziyaretleri kapsamında Büyükçekmece Belediyesini ziyaret etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 yılının ilk ilçe belediye ziyaretlerinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ü ziyaret etti. İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Hizmet Binası önünde karşılanırken burada toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Yapılan basın açıklamasının ardından İmamoğlu ve Akgün, Büyükçekmece’nin sorunlarının ele alındığı sunum salonuna geçti. Başkan Akgün ve beraberindeki yöneticiler, İBB heyetine sunum yaptı. Sunumun ardından İmamoğlu ve Akgün, Celaliye Meydanı Cumhuriyet Kıraathanesi’nde imar sorunu yaşayan vatandaşlarla buluştu. Celaliye Mahallesi Muhtarı Kemal Soyat da toplantıda İmamoğlu ve Akgün’e eşlik etti.

“Önümüzdeki yıllara dönük neler yapabiliriz diye planlamalar yapacağız”

Ziyaretiyle ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Benim hayatımla ilgili özel bir konumu olan ilçedeyiz. İlçe toplantılarımıza Büyükçekmece ile devam ediyoruz. Hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin en deneyimli belediye başkanlarından birisi olan Hasan Akgün Başkanımızı ziyaret ettik. Bugün Büyükçekmece’yi uzun uzun konuşacağız. Önümüzdeki yıllara dönük neler yapabiliriz diye planlamalar yapacağız. Hasan Akgün Başkanımıza ve Büyükçekmece’deki bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.