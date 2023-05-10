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İBB Başkanı İmamoğlu, Rize'de "Halk Buluşması"na katıldı

10.05.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geleceğin umutlarına odaklanacaklarını belirterek, "Sorunun değil, çözümün sahibi olacağız." dedi.

Rize Valiliği yanındaki alanda düzenlenen "Halk Buluşması"na katılan İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, çay üreticilerinin sorunlarını bildiklerini belirterek, yaş çay kilogram fiyatının 15 lira olacağını ve ÇAYKUR işçilerinin sorunlarını çözeceklerini dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığını kapatacakları yönündeki söylemlerin doğru olmadığını ifade eden İmamoğlu, "Diyanetin başındaki siyasi aklı oradan göndereceğiz. Bizim camilerimiz kutsallarımız. Bizim camilerimizi siyasete kimse alet edemez." diye konuştu.

Siyasetin en zor zamanlarına yaklaştıklarını belirten İmamoğlu, Erzurum'da kendilerine taş atanların bir kısmının ortaya çıktığını, herkesin sustuğunu kaydetti.

İmamoğlu, güzel şeyleri konuşma zamanının geldiğine işaret ederek, "Onlara oy verilirse milli irade, bize oy verilirse darbe. Bunlara inanmayın. Millet uyandı. Ne zaman uyandı? 31 Mart'ta uyandı. Millet bunları yendi. Seçimi iptal etmeye kalktılar. 13 bin 500 oy fark, 800 bin oy farka ulaştı." dedi.

Seçimleri, geçmişe sıkışıp kalmadan kazanacaklarına inandıklarını dile getiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Demokratik, özgür ve güvenli geleceğimize odaklanacağız. Geleceğin umutlarına odaklanacağız. Sorunun değil, çözümün sahibi olacağız. Farklı siyasi anlayışları buluşturan Millet İttifakı tam da bu nedenle ülke huzurunun güvencesidir. Bir avuç insanın iktidarı bitecek, milletin iktidarı başlayacak. 15 Mayıs'tan sonra Türkiye güçlü ülke yolunda emin adımlarla yürüyecek."

İmamoğlu, vatandaşın, siyasetçilerin hatalarına ve günahlarına ortak olmadığını da sözlerine ekledi.

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