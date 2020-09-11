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İBB Başkanı İmamoğlu’nun, Vali Yavuz’a hakaret davasının üçüncü duruşması gerçekleşti

ORDU HABERLERİ  | 11.09.2020 12:57 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret edildiği iddiasıyla, Ordu Valiliğince açılan davanın üçüncü duruşması yapıldı.23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde Karadeniz Bölgesi’nde mitingler düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Haziran tarihinde İstanbul’a dönüş için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda yaşanan ‘VIP’ tartışması sırasında, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği öne sürülmüş, Ordu Valiliğince ise İmamoğlu hakkında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı.Davanın ilk duruşması, 7 Şubat 2020 tarihinde Ordu 4.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun, Vali Yavuz’a hakaret davasının üçüncü duruşması gerçekleşti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret edildiği iddiasıyla, Ordu Valiliğince açılan davanın üçüncü duruşması yapıldı.
23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde Karadeniz Bölgesi’nde mitingler düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Haziran tarihinde İstanbul’a dönüş için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda yaşanan ‘VIP’ tartışması sırasında, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği öne sürülmüş, Ordu Valiliğince ise İmamoğlu hakkında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı.
Davanın ilk duruşması, 7 Şubat 2020 tarihinde Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülürken, duruşma salonunda hakim tarafından izletilen görüntü kaydı nedeniyle İmamoğlu’nun avukatları ’reddi hakim’ talebinde bulunmuş, mahkeme ileri bir tarihe ertelenmişti.
26 Haziran tarihinde Ordu 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde ikincisi görülen davada, hakimin reddine ilişkin prosedür tamamlanmadığından, sanık müdafinin hakimin reddi talebinin reddine ilişkin karara itiraz edilmiş olması nedeniyle mahkeme 11 Eylül’e ertelenmişti.
Bugün ise üçüncüsü görülen davada, iddia makamının 11 polis memuru tanığı dinlendi. İmamoğlu’nun avukatı ise karşı taraf tarafından haklarında yapılan savunmaların yanlış olduğunu iddia etti. Duruşma, 1 Aralık 2020 tarihine ertelendi.

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