İBB, İstanbul seçiminin üçüncü yılı dolayısıyla Yenikapı'da etkinlik düzenledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 23 Haziran 2019'da yapılan İstanbul seçimlerinin 3. yıl dönümü dolayısıyla Yenikapı'da kutlama etkinliği düzenledi.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda İBB iştirak şirketleri stant açarken, "Evdeki Saat", "Mavi Gri", (Berkcan Güven) "BEGE-Reynmen" ve "Edis"in de aralarında bulunduğu şarkıcılar konser verdi. Jonglör ve pandomim gösterileri de yapıldı.

Demokrasi Şenliği etkinliğinde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran 2019 seçim başarısının 3. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Bugün her birimizin her bir İstanbullunun ve her bir Türkiye vatandaşının gurur duyacağı bir gün. Bu ülke sizlerle ne kadar övünse azdır. Çünkü sizler 16 milyon İstanbullu, bundan 3 yıl önce 23 Haziran günü muazzam bir demokrasi iradesi sergilediniz." dedi.

Ülke ekonomisinin sancılı günler geçirdiğini savunan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki yaşamakta olduğumuz bu kriz ve ekonomik kriz iç içe ve derindir. Her geçen gün dünya büyüme hızının gerisinde kalıyoruz. Dünya ekonomisinden aldığımız pay da geriledikçe geriliyor. Türkiye bunu hak etmiyor değerli gençler. Yüzyıllardır tarihe yön vermiş, çağ açıp çağ kapatmış bu büyük millet bunu hak etmiyor. İş başına geldiğimiz ilk günden beri maruz kaldığımız her türlü sıkıntı, zorlama, karalamaya rağmen, derinleşen krize, katlanan maliyetlere ve 2 yıl süren pandemiye rağmen İstanbul'da başardıklarımız ortada."