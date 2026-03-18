OnlyFans’tan servet kazanmıştı! Lottie Moss vergi borcu yüzünden şirketini kapatıyor

Ünlü model Lottie Moss, bir dönem aylık 30 bin sterline kadar kazandığı OnlyFans gelirine rağmen ciddi bir vergi borcuyla gündemde. Genç yıldızın şirketi, ödenemeyen altı haneli vergi borcu nedeniyle tasfiye sürecine girdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 28 yaşındaki fenomen, OnlyFans’tan elde ettiği yüksek kazançlara rağmen vergi yükümlülüklerini karşılamakta zorlandı. Geçtiğimiz yıl platformu bırakmasının ardından gelirlerinde ciddi bir düşüş yaşandığı ve bu durumun borçların birikmesine neden olduğu belirtiliyor.

Moss’un sahibi olduğu LottieM Ltd adlı şirketin, pandemi döneminde düşen kazançlar nedeniyle rezervlerini tükettiği ve bu yüzden vergi borçlarını karşılayacak yeterli kaynağın kalmadığı ifade edildi.

YENİ PROJELER ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Öte yandan Moss’un, OnlyFans’tan ayrıldıktan sonra kariyerini farklı alanlara yönlendirmeye çalıştığı öğrenildi. Yeni projeler kapsamında bir YouTube kanalı hazırlığında olduğu ve son aylarda alternatif gelir kaynakları üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Ancak bu girişimlerin henüz borçları kapatacak seviyeye ulaşmadığı konuşuluyor.

Kaynaklara göre genç model yaşadığı durumdan dolayı oldukça utanç duyuyor ve yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Şirketini kapatma kararını da bu nedenle aldığı ifade ediliyor.

Ünlü süpermodel Kate Moss’un üvey kız kardeşi olan Lottie Moss, geçtiğimiz yıl OnlyFans’tan ayrılırken “daha girişimci bir yol izlemek istediğini” açıklamıştı.