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İBB Meclisi, Kadir Topbaş’ın ismini caddeye verdi

11.11.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir G-1022 Caddesi'nin ismi de Şehit Eren Bülbül Caddesi olarak değiştirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, şubat ayında vefat eden eski belediye başkanı Kadir Topbaş’ın ismini Başakşehir’de bir caddeye verdi.

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde yapılan İBB Meclis Toplantısı'nın, 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlık yaptığı oturumunda bazı cadde ve sokak isimlerine ilişkin teklifler gündeme geldi.

İstanbul’la kardeş şehir olan Almanya’nın Köln şehrinin ismi Kartal Cevizli’de isimsiz bir yola verilmesi de değerlendirildi.

Komisyon isimlendirme için Dışişleri Bakanlığından görüş talep ederken bakanlık Köln’ün en eski semtlerinden olan Kalk’ta bir caddeye İstanbul isminin verildiğini bildirerek Köln isminin verilmesini olumlu değerlendirdiklerini bildirdi.

Cevizli’de isimsiz yola Köln Caddesi verilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

- Kadir Topbaş’a vefa

Meclis ayrıca, Başakşehir G-1021 Caddesi'nin Dr. Mimar Kadir Topbaş Caddesi, G-1022 Caddesi'nin isminin Şehit Eren Bülbül Caddesi, Beşiktaş Konaklar Mahallesi'nde bulunan Akağaç Sokağı'nın Zeki Müren Sokağı, Avcılar Üniversite Mahallesi'nde bulunan isimsiz yolun ise Hayrettin Karaca Sokağı olarak düzenlenmesine karar verdi.

Beyoğlu Mustafa Çelebi Mahallesi'ndeki İpek Sokağı'nın isminin Lübnan Sokağı ve Beyoğlu Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi'ndeki Cihangir Yokuşu Sokağı'nın isminin Savaş Ay Sokağı olarak değiştirilmesi teklifleri ise reddedildi.

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