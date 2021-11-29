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İBB Şehir Tiyatroları "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" oyununu Bursa'da sahneleyecek

29.11.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Şehir Tiyatroları "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" oyununu Bursa'da sahneleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" oyunuyla Bursa seyircisinin karşısına çıkacak.

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, "Şehir Tiyatroları Buluşmaları"nın ilkinde Bursa Nilüfer Belediyesinin hazırladığı, Mark Ravenhill'in yazdığı Mert Öner, Melisa İclal Yamanarda, Ebru Nihan Celkan, Gülhan Kadim, Doğu Akal'ın birer episodunu yönettiği "Vur Yağmala Yeniden" oyunu, 24-27 Kasım'da İBB Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde sunuldu.

İBB Şehir Tiyatroları ve Bursa Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, Şehir Tiyatroları Buluşmalarının ikincisini Bursa'da gerçekleştirecek.

Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazıp yönettiği "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" oyunu, 2-4 Aralık'ta saat 20.30'da Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi'nde sahneye konulacak.

Anlatı geleneğiyle tiyatronun çağdaş araçlarını buluşturan oyun, üç anlatıcılı bir kurguyla ilerliyor. Mekanın birliğine hikayenin parçalanmışlığı ekleniyor ve farklı bir kurgu ortaya çıkıyor. Bu kurgu, geçmiş, gelecek ve şimdide çakılı kalmış üç hikayeyi birleştiriyor. Zamanla üç hikaye de tekleşiyor ve "kadın"ın hikayesine dönüşüyor.

Oyunda Esin Umulu, Şebnem Köstem ve Yeliz Şatıroğlu rol alıyor.

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