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  4. İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Özdemir'den yürüyen merdiven ve asansör sorununa ilişkin açıklama:

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Özdemir'den yürüyen merdiven ve asansör sorununa ilişkin açıklama:

20.08.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu işleri yürüten firmalarla ilgili ödemeleri düzenli yapmadığını öğrendik" - "Vatandaş sıkıntıyı yaşamadan yapılan incelemelerde, aksayan durumlar hemen tespit edilir ve yarım günlük periyot içerisinde vatandaşların sıkıntısı çözülürdü. Şu anda komuta merkezinin başında bu işi yönetecek, bu kabiliyete ve liyakata sahip bir arkadaş olmadığı için ve personel sayısı da ciddi manada düştüğü için şu anda komuta merkezi çalıştırılamıyor"

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediye Başkanı ve İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'da toplu taşıma duraklarındaki yürüyen merdiven ve asansör sorununun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bu işleri yürüten firmalara ödemeleri yapmamasından, bu süreçlerin tespitinin sağlandığı komuta merkezinde işi yönetecek kabiliyet ve liyakata sahip personelin olmamasından kaynaklandığını ifade etti.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamada, İBB'ye bağlı metro, tramvay ve metrobüs duraklarında çalışmayan yürüyen merdivenler ve asansörlerde sıkıntı yaşandığı belirtildi.

Her gün bunlardan birini kullanan İstanbulluların, yaşadıkları sorunu gerek yetkili mercilere ulaşarak gerekse sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak duyurmaya çalıştığı ifade edilen açıklamada, yaşlı, çocuklu ve engelli vatandaşlar başta olmak üzere toplumun her kesimini etkileyen bu sıkıntının, yaz günlerinde vatandaşları iki kat zorladığı kaydedildi.

- "Bizim dönemimizde 500 olan personel 100'lere düştü"

Açıklamada, bir televizyon kanalındaki canlı yayına telefonla bağlanan İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı da olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verildi.

AK Parti belediye başkanlığının yürütüldüğü dönemde bu tip sorunların olmadığını belirten Özdemir, yaptıkları araştırmalar neticesinde birkaç sebebin bu sıkıntılı duruma neden olduğunu söyleyebileceklerini aktardı.

Özdemir, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu işleri yürüten firmalarla ilgili ödemeleri düzenli yapmadığını öğrendik. Bu düzenli ödemeler yapılmadığı için firmaların sıkıntıya girdiğini, hatta bizim dönemimizde 500 olan personelin 100'lere düştüğünü ifade edebiliriz. Bu süreçte çok sayıda kalifiye personel işi bırakmak zorunda kaldı. Bir diğer konu da bu süreç bir komuta merkezinden, kontrol merkezinden bir profesyonel idarecinin başkanlığında tespit edilirdi. Vatandaş sıkıntıyı yaşamadan yapılan incelemelerde, aksayan durumlar hemen tespit edilir ve yarım günlük periyot içerisinde vatandaşların sıkıntısı çözülürdü. Şu anda komuta merkezinin başında bu işi yönetecek, bu kabiliyete ve liyakata sahip bir arkadaş olmadığı için ve personel sayısı da ciddi manada düştüğü için şu anda komuta merkezi çalıştırılamıyor."

- "Asansörlerin tasarruf adı altında kapatılmasını vatandaşlarımızın takdirine bırakıyoruz"

İBB'nin vatandaşın sıkıntılarına duyarsız kaldığını, reaksiyon göstermediğini savunan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tutumunun cezasını maalesef vatandaşlarımız çok sıkıntılı bir şekilde yaşıyor. Görüyoruz, üzülüyoruz. Biz bu problemler olmadan önce gidişatı gördük. Bunu mecliste her daim dile getirdik, getirmeye devam ediyoruz. AK Parti döneminde bütün merdivenler, asansörler çalışırken şimdi bunların tasarruf adı altında kapatılması, sorunun bir isim üzerinden yok gibi gösterilmeye çalışmasının başka bir adıdır. Tasarruf ifadesini de burada düzeltilememenin üzerine giydirilmiş olan bir gerçekliği örtme unsuru olarak gösterebiliriz. Vatandaşın kullanımı için yapılan asansörlerin tasarruf adı altında kapatılmasını vatandaşlarımızın takdirine bırakıyoruz."

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yürüyen merdiven asansör

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