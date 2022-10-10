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İBB'den cenaze nakil aracında uyuşturucu yakalanmasına ilişkin soruşturma

10.10.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB'den cenaze nakil aracında uyuşturucu yakalanmasına ilişkin soruşturma

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait şehirler arası cenaze nakil aracında, Adana'daki bir nakil görevi sırasında emniyet ekiplerince 144 kilo 550 gram esrar ele geçirilmesi hakkında, İBB Teftiş Kurulu Başkanlığınca soruşturma başlatıldı.

İBB Mezarlıklar Dairesi Başkanlığınca İBB Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılan dilekçede, daire başkanlığına bağlı Mezarlıklar Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü uhdesinde yürütülen "şehirler arası cenaze nakil hizmetleri"nde kullanılan 34 DMM 776 plakalı aracın, "469566" numaralı taşıt görev emrine binaen, ihaleli araç hizmet alım işi kapsamında olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, "P. Turizm AŞ" kadrosundaki araç şoförleri E.E. ile B.S'nin sırasıyla Nevşehir, Kayseri, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır'a cenaze nakillerini gerçekleştirmek üzere görevli oldukları kaydedilen dilekçede, "(Bu esnada) Basın yayın organlarından edinilen bilgiye göre, Adana'nın Sarıçam mevkisinde 9 Ekim 2022 Pazar günü saat 23.15 sularında güvenlik güçleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalandıkları öğrenilmiştir. Bu cihetle bahse konu olayın tetkiki ve gerekiyorsa tahkiki için yazımız eklerinin, Teftiş Kurulu Başkanlığına havalesini olurlarınıza arz ederim." ifadeleri kullanıldı.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın "olur" kararıyla dilekçe işleme konulup olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

- Olay

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda uygulama yapan polis ekipleri, cenaze nakil hizmetinde kullanılan bir panelvanı durdurmuştu.

Ekipler, araçta narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle yaptıkları aramada 144 kilo 550 gram esrar bulmuştu. Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu soruşturma ibb

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