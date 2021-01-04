YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. İBB’den Tut Belediyesine cenaze aracı

İBB’den Tut Belediyesine cenaze aracı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 04.01.2021 17:49 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman’ın Tut İlçe Belediyesi’ne 1 adet cenaze aracını gönderdi.Kısıtlı imkanlarına rağmen hizmeti akışını aksatmayan ve bu konuda özellikle CHP’li belediyelerin desteğini arkasına alan Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, ilçenin ihtiyacı olan cenaze aracını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden talep etmişti.

İBB’den Tut Belediyesine cenaze aracı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman’ın Tut İlçe Belediyesi’ne 1 adet cenaze aracını gönderdi.
Kısıtlı imkanlarına rağmen hizmeti akışını aksatmayan ve bu konuda özellikle CHP’li belediyelerin desteğini arkasına alan Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, ilçenin ihtiyacı olan cenaze aracını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden talep etmişti. Başkan Mehmet Kılıç ile geçtiğimiz Ekim ayında görüşen Ekrem İmamoğlu, ilçenin acil ihtiyaçlarını öğrendikten sonra, İBB Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse’ye, gerekli desteğin sağlanması konusunda talimat vermişti.
Ekrem İmamoğlu, Mehmet Kılıç’a verdiği sözü yerine getirdi ve tam teçhizatlı, donanımlı cenaze nakil aracını Tut Belediyesi’ne gönderdi. İmamoğlu, Başkan Kılıç’ı da arayarak, Tut’a bundan sonraki süreçte de desteklerinin süreceğini belirterek, Tut halkına selam ve sevgilerini iletti.
Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç ise, Ekrem İmamoğlu’na bu jestinden dolayı teşekkür etti. Kılıç, kaynaklarını verimli kullanan bir belediye olarak, bazı eksiklerini hibe yoluyla temin etmeye çalıştıklarını ifade etti.
Kılıç, ilçenin makine-ekipman parkını güçlendirmek için, ağabey konumundaki Büyükşehir Belediyelerinin desteğine ihtiyaç duyduklarını da belirterek, “Başka belediyelerle de temaslarımız var. Onları da sonuçlandırmak üzereyiz. Amacımız Tut’a hizmet etmek” diye konuştu.

İBB’den Tut Belediyesine cenaze aracı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu! Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu!
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:36
Öğle
12:37
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:49

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Dolaş Eczanesi
Merkez
Karagöz Eczanesi
Merkez
Turan Eczanesi
Merkez
Aydın Eczanesi
Besni
Lokman Eczanesi
Golbasi
Kahta Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.