İBB’den Tut Belediyesine cenaze aracı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman’ın Tut İlçe Belediyesi’ne 1 adet cenaze aracını gönderdi.

Kısıtlı imkanlarına rağmen hizmeti akışını aksatmayan ve bu konuda özellikle CHP’li belediyelerin desteğini arkasına alan Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, ilçenin ihtiyacı olan cenaze aracını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden talep etmişti. Başkan Mehmet Kılıç ile geçtiğimiz Ekim ayında görüşen Ekrem İmamoğlu, ilçenin acil ihtiyaçlarını öğrendikten sonra, İBB Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse’ye, gerekli desteğin sağlanması konusunda talimat vermişti.

Ekrem İmamoğlu, Mehmet Kılıç’a verdiği sözü yerine getirdi ve tam teçhizatlı, donanımlı cenaze nakil aracını Tut Belediyesi’ne gönderdi. İmamoğlu, Başkan Kılıç’ı da arayarak, Tut’a bundan sonraki süreçte de desteklerinin süreceğini belirterek, Tut halkına selam ve sevgilerini iletti.

Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç ise, Ekrem İmamoğlu’na bu jestinden dolayı teşekkür etti. Kılıç, kaynaklarını verimli kullanan bir belediye olarak, bazı eksiklerini hibe yoluyla temin etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Kılıç, ilçenin makine-ekipman parkını güçlendirmek için, ağabey konumundaki Büyükşehir Belediyelerinin desteğine ihtiyaç duyduklarını da belirterek, “Başka belediyelerle de temaslarımız var. Onları da sonuçlandırmak üzereyiz. Amacımız Tut’a hizmet etmek” diye konuştu.



