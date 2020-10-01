İbo Show'un ilk konukları belli oldu! Sibel Can yalnız bırakmayacak

Geçirdiği kaza nedeniyle yıllardır ekranda olmayan İbrahim Tatlıses, İbo Show programı ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İbo Show'un provaları başlarken, İmparator'un konuk edeceği ilk isimler de belli oldu.
TV100'ün haberine göre; aralarında Tarkan ve Sezen Aksu'nun da olduğu devisimleri konuk almak isteyen Tatlıses'in bir değişiklik olmazsa açılışı Sibel Can ve Şafak Sezer'le yapacağı öğrenildi.
9 yıl sonra ekranlara dönmenin heyecanını yaşayan Tatlıses, geçtiğimiz günlerde fragman çekimleri için kamera karşısına geçti. İmparator ilk fragmanda "Çok özledim be" sözleriyle dikkat çekti.
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