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İbo Show'un ilk konukları belli oldu! Sibel Can yalnız bırakmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 08:50 | Son Güncelleme

İbo Show yeniden ekrana dönerken konukları da merak konusu oldu. Yıllar önce geçirdiği kaza nedeniyle tedavi gören İbrahim Tatlıses, 9 yıl aradan sonra "İbo Show" programını yeniden sunmaya başlayacak. Tatlıses'in bir değişiklik olmazsa açılışı Sibel Can ve Şafak Sezer'le yapacağı öğrenildi.

İbo Show'un ilk konukları belli oldu! Sibel Can yalnız bırakmayacak

Geçirdiği kaza nedeniyle yıllardır ekranda olmayan İbrahim Tatlıses, İbo Show programı ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İbo Show'un provaları başlarken, İmparator'un konuk edeceği ilk isimler de belli oldu.

AÇILIŞI SİBEL CAN VE ŞAFAK SEZER'LE YAPACAK

TV100'ün haberine göre; aralarında Tarkan ve Sezen Aksu'nun da olduğu devisimleri konuk almak isteyen Tatlıses'in bir değişiklik olmazsa açılışı Sibel Can ve Şafak Sezer'le yapacağı öğrenildi.

9 yıl sonra ekranlara dönmenin heyecanını yaşayan Tatlıses, geçtiğimiz günlerde fragman çekimleri için kamera karşısına geçti. İmparator ilk fragmanda "Çok özledim be" sözleriyle dikkat çekti.

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