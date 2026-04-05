Eylül Lize Kandemir’in yeni dizisi belli oldu: Başkalarının Hayatı

“Masumiyet Müzesi” ile geniş kitlelerin beğenisini kazanan Eylül Lize Kandemir’in yeni projesi belli oldu. Genç oyuncu, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği “Başkalarının Hayatı” dizisinde üniversiteli Hülya karakterine hayat verecek.

“Masumiyet Müzesi” dizisiyle yıldızı parlayan genç kuşağın gözde yıldızlarından Eylül Lize Kandemir’in yeni projesi merak konusuydu. Kandemir’in Masumiyet Müzesi’nin yapım şirketi Ay Yapım’la yeniden el sıkıştığı öğrenildi.

Genç yıldız yeni yayın döneminde ana akımda seyirciyle buluşması planlanan “Başkalarının Hayatı” dizisinde başrol oynayacak.

ÜNİVERSİTELİ HÜLYA’YA HAYAT VERECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci oturacak. Banu Kiremitçi Bozkurt’un yazdığı uyarlama dizide Eylül Lize Kandemir gecekondu semtinde annesi ve ablasıyla yaşayan Hülya’ya hayat verecek. Yarı burslu kazandığı üniversiteye başlayan Hülya başkalarının hayatına özenen bir genç kızdır.

