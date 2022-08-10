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İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Memleket Partisi'nden istifa etti

10.08.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Memleket Partisi'nden istifa etti

Antalya'nın İbradı İlçe Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Memleket Partisi'ndeki görevinden ve üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Küçükkuru, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün itibarıyla Memleket Partisi'ndeki görevimden ve üyeliğimden istifa ediyorum. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Küçükkuru, daha önce de 26 Ocak 2021'de Cumhuriyet Halk Partisinden istifa etmişti.

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