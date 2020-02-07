İbradı’da Maşat Su Kaynağı’na bakım

Antalya’nın İbradı ilçesinde 1970 yılından beri içme suyu temin edilen Maşat kaynağına bağlı hat Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi.

İbradı’da Maşat Mahallesi Elma Ağacı mevkiinde 1970 yılında bulunan su kaynağından depoya bağlanan 8 kilometre uzunluğundaki boru hattında sorun yaşanıyordu. Hatta, zaman içinde oluşan tıkanıklıkların ve yıpranmanın giderilmesi için ASAT tarafından çalışma yapıldı. Kaynaktan su taşıyan hattın 4 kilometrelik bölümü tamamen yenilendi. Kalan 4 kilometrelik hattın 20 farklı noktasında bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirildi. Tamamlanan yenileme ve bakım çalışması birlikte Maşat mahallesi içme suyu deposuna sorunsuz olarak kaynaktan su akışı sağlandı.

