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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem yalanlaması!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.03.2025 11:56
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu "Bir daha asla yabancı hakem getirmeyeceğiz" sözlerini yalanladı. Beşiktaş-Galatasaray maçı için yabancı hakem talebini reddettiği iddia edilen Hacıosmanoğlu, bu sözlerin gerçek olmadığını söyledi.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem yalanlaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem iddialarına yalanlama getirdi.

"BEN KİMSEYE LAF SÖYLEMEDİM"

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Ekol TV'ye konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu "Ben kimseye asla gibi bir laf söylemedim. Bir şey söylersem, açıklama yaparsam hepiniz duyarsınız. Kulüpler şunu istedi bunu istedi diye bir karar alacak değiliz. Almayız. Birlikte oturup karar alacağız." dedi.

"KESİN KARARIMIZ YOK"

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Beşiktaş-Galatasaray maçı için yabancı hakem gelmeyeceği yönündeki iddialara cevap veren İbrahim Hacıosmanoğlu "Beşiktaş-Galatasaray maçı için hakem konusunda alınmış kesin bir kararımız yok. Yeniden değerlendirme yapacağız." açıklamasını yaptı.

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tff İbrahim Hacıosmanoğlu
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