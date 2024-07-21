İbrahim Tatlıses barıştığı Yıldız Tilbe'ye 100 adet kırmızı gül yolladı!

İbrahim Tatlıses, geçen hafta ameliyat masasına yatmış ve kalbine stent takılmıştı. Kızı Dilan Çıtak ile küsüp oğlu Ahmet ile barışmasıyla da gündeme gelen Tatlıses bir isimle daha barıştı.

İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe, 2009 yılında İbo Show'da kavga etmişti. Tatlıses'in kendisine söylemleri sebebiyle Tilbe, yayını terk etmişti. İkili 15 yıl sonra ilk kez yan yana geldi. Sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf karesi kısa sürede gündem oldu.

Tatlıses eski dostuyla barıştıktan sonra bir de jest yaptı. Ünlü türkücü Yıldız Tilbe'nin sahnesine 100 adet gül gönderdi.

Tatlıses'e sahneden teşekkür eden Yıldız Tilbe daha sonra "Mavi Mavi" şarkısını da söyledi.

İBO VE YILDIZ TİLBE NEDEN KÜSTÜ?

2009 yılında İbo Show'a katılan Yıldız Tilbe, “Kandıramazsın Beni” parçasını söyledikten sonra reklam arası verilmişti. Reklamlardan sonra Tatlıses, Tilbe'nin kendisine saygısızlık yaptığını söylemişti.

Yıldız Tilbe’nin geçmişte dayak yediğini ve kendisinden yardım istediğini iddia eden Tatlıses “Seni pe....nklerin elinden kurtardım” deyince Yıldız Tilbe dayanamamış ve “Beni kimse pe..lerden filan kurtarmadı. Ayrıca sizden yardım istediysem bunu niye burada söylüyorsunuz, çok ayıp ediyorsunuz” demişti.

Bu sözlerin ardından Tilbe ayağa kalktı, İbrahim Tatlıses’i alkışlayarak programı terk etmişti.