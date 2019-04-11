MAGAZİN

İbrahim Tatlıses Şanlıurfa'nın kurtuluşunu Ahmet Kaya ile kutladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2019 14:28 | Son Güncelleme

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunu Ahmet Kaya ile düet yaptığı bir şarkıyla kutladı.

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşuna özel sürpriz bir video paylaştı. Tatlıses, 1998 yılında programına katılan Ahmet Kaya ile yaptığı Urfa türküsü düetini takipçileriyle paylaştı.

Tatlıses, yaptığı bu paylaşımın altına ise; Bugün 11 Nisan, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşu, neden şanlı olduğunun günü, bugün 99 yıl önce Şanlıurfa’mızı bağımsızlığa kavuşturan yiğitlerin günü. 99 yıl önce Urfamızı düşman işgalinden kurtaran, yiğitlikleriyle destan yazan Şanlıurfa halkını, tüm kahraman askerlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum ve ekliyorum artık tüm dünyanın gözü Şanlıurfa’mızda, Göbeklitepe’de. Toprağından tarih fışkıran memleketimi yalnız bırakmayın, Urfamı yabana atmayın. İyi ki Urfalıyım”notunu düştü.

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ibrahim tatlıses şanlıurfa Ahmet Kaya

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