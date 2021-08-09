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İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya'yla pozunu paylaştı

09.08.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya bir düğüne katıldı. Tatlıses, Gülben Ergen ve genç sevgilisiyle pozunu paylaştı.

Silahlı saldırıya uğradıktan 9 yıl sonra İbo Show ile sevenlerinin karşısına çıkan İbrahim Tatlıses zor günleri geride bıraktı. İş hayatını yoluna koyan Tatlıses'in aşk hayatında da her şey yolunda.

Gönlünü kendinden 43 yaş küçük Gülçin Karayaka kaptıran Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya bir düğüne katıldı. Düğünde İbrahim Tatlıses'in bir küs bir barış olduğu gibi Dilan Tatlıses de vardı.

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'Gönül evliliği' yaptım diyen Tatlıses sevgilisi ve yakın arkadaşı Gülben Ergen ile bir pozunu paylaştı. Tatlıses pozuna "3 can birarada" notunu düştü.

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Gülçin Karakaya'nın düğünde giydiği elbise de gözlerden kaçmadı. Genç isim iddialı dekoltesiyle beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Gülçin Karakaya İbrahim Tatlıses
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