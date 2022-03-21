İbrahim Üzülmez'in ismi bir süredir Beşiktaş Spor Kulübü ile anılıyor. Deneyimli teknik direktörün yardımcısı Ümit Şahin konuya ilişkin Instagram hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Üzülmeş, bu gelişme sonrası merak konusu oldu. İbrahim Üzülmez kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? İbrahim Üzülmez, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü mü olacak? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

İbrahim Üzülmez 10 Mart 1974 yılında Kocaeli'nde dünyaya geldi. Üzülmez, futbola 1993 yılında Kocaelispor alt yapı ekibine girerek. Burada bir sezon boyunca kanal Üzülmez, sonraki sezon profesyonel olarak kariyeri başladı.

İbrahim Üzülmez'in yeteneği keşfedilince Gönenspor tarafından transfer edildi ve 1993 - 1995 yılları bu takımda oynadı. Bu takım ile toplam 26 maça çıkma şansına erişen Üzülmez'in atmış olduğu 3 adet gol bulunuyor.

Üzülmez, daha sonra Kardemir Karabükspor’a transfer edildi. 1995 - 1999 yılları arasında takımla 46 adet maça çıktı ve 1 gol attı. Kardemir Karabükspor döneminde iki defa kiralık olarak gönderildi.

Körfez İskenderunspor (Kiralık / 1995 – 1996)

Kardemir Karabükspor’un kiralık gönderdiği takımlardan birisi de Körfez İskenderunspor’dur. Bu takımda 1995 – 1996 sezonu boyunca forma terletti. Toplamda 19 maça çıkarak 5 gol attı.

Amasyaspor (Kiralık / 1997 – 1998)

Üzülmez sonraki sezon Amasyaspor takımına kiralık gönderildi. Burada da toplamda bir sezon boyunca takımın formasını giydi. 32 maça çıkan Üzülmez, 2 adet gol attı.

Kardemir Karabükspor, Üzülmez’i daha sonra Gaziantepspor’a transfer etti. Burada bir sezon (1999-2000) kaldı. Bir sezonda 47 maça çıktı ve 2 adet gol atmayı başardı.

Beşiktaş (2000 – 2011)

Üzülmez, son takımı olan Beşiktaş’a 2000 yılında geçiş yaptı. Burada tam 2000-2011 yılları arasında oynadı ve toplam da 285 maça çıktı. Bu maçlarda ise toplam da 7 adet gol attı.

İbrahim Üzülmez Milli Takım deneyimleri:

Üzülmez, 2003-2009 yılları arasında milli takım forması giydi. Bu yıllarda toplam da 37 kez milli takım ile maçlara çıktı. 1 adet golü bulunuyor.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

İşte İbrahim Üzülmez'in çalıştırdığı takımlar:

2013 Çaykur Rizespor (yardımcı antrenör)

2015 Elazığspor

2016 Gençlerbirliği

2016-2017 Gaziantepspor

2017-2018 Çaykur Rizespor

2019 Gençlerbirliği

2019-2020 Bursaspor

2020 MKE Ankaragücü

İBRAHİM ÜZÜLMEZ BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLACAK?

Adı Beşiktaş ile anılan İbrahim Üzülmez'in yardımcısı Ümit Şahin çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Ümit Şahin, Instagram hesabından İbrahim Üzülmez'in Vodafone Park'taki bir fotoğrafını paylaşarak 'Loading' (Yükleniyor) ifadesini kullandı.

Eğer anlaşma sağlanırsa Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar takımı İbrahim Üzülmez çalıştıracak. Üzülmez sezon sonunda ise Şenol Güneş'in ekibinde yer alacak.

