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  4. İç Anadolu Bölgesi'nde 4 il için fırtına uyarısı

İç Anadolu Bölgesi'nde 4 il için fırtına uyarısı

KONYA HABERLERİ  | 23.05.2020 15:24 | Son Güncelleme

İç Anadolu Bölgesi'nde 4 il için fırtına uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da bu gece saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yarın geceye kadar etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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