İç Anadolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

SİVAS (AA) - Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama etkinlikleri yapıldı.

Sivas'ta Ethembey Parkı önünde toplanan siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü üyeleri, arama noktasından geçerek alana alındı.

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı alana girenler, slogan atarak Mevlana Caddesi'ndeki miting alanına yürüdü.

Katılımcılar, davul-zurna eşliğinde halay çektikten sonra dağıldı.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile kutlandı.

Kırıkkale Eğitim-Sen İl Temsilcisi Ayşe Avcı, konuşmasında, 84 milyon insanın bir arada huzur ve barış içerisinde yaşayacağı bir ülkeyi inşa etme güçlerinin olduğunu belirterek, işçilerin gününü kutladı.

- Kırşehir

Kırşehir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Farklı sendikaların yöneticileri ve işçilerle siyasi parti ve derneklerin temsilcileri, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi önünde toplanarak, Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü.

KESK Kırşehir İl Temsilcisi Özdemir Beyhan, burada yaptığı konuşmada, krizlerin ve salgınların faturasının emekçilere kesilmediği bir gelecek istediklerini söyledi.

Sendikal hak mücadelesinin ve hak arama yollarının açıldığı, grevlerin yasaklanmadığı bir çalışma yasası istediklerini belirten Beyhan, birleşerek bu taleplerini hayata geçireceklerini kaydetti.

Etkinliğe Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP Kırşehir İl Başkanı Şeref Baran Genç, sendikaların temsilcileri ve işçiler katıldı.

- Kayseri

Kayseri'de de bazı sendika, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve işçilerin katılımıyla etkinlik düzenledi.

Gevher Nesibe Mahallesi'nde toplanan grup, pankart taşıdı, davul zurna eşliğinde Mimar Sinan Parkı'na kadar yürüdü.

Polisin güvenlik önlemi aldığı etkinlikte katılımcılar halay çekti.

- Nevşehir'de işçiler mesaideydi

Bu arada Nevşehir'de temizlik işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçirdi.

Mesaiye sabah başlayan işçiler, Ramazan Bayramı öncesi kentin cadde ve sokaklarını temizledi.

İşçilerden Tahsin Ünlüer, AA muhabirine, tatil veya çalışma günü ayrımı yapmadan görevlerinin başında olduklarını, işini yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı arifesi ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün denk gelmesi nedeniyle vardiyalı çalışmaya devam ettiklerini belirten Ünlüer, "Bugün 1 Mayıs ama çalışıyoruz. Bundan dolayı şikayetçi değiliz. Hem işimizi yapıp hem de ek mesai ücreti alıyoruz. Çevrenin daha temiz olabilmesi için görevimizi sürdürüyoruz. Salgın döneminde insanlar etrafa çokça kullanılmış maske atıyordu ama o sorun ortadan kalktı. İşimizi yapmaktan memnunuz." diye konuştu.

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