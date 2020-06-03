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İç Anadolu'da 18 yaş altı çocuklar yeniden sokağa çıktı

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.06.2020 16:18 | Son Güncelleme

İç Anadolu'da 18 yaş altı çocuklar yeniden sokağa çıktı

KAYSERİ - Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Sivas ve Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş altı çocuklar, getirilen 6 saatlik serbestlikle, dışarıda olmanın keyfini çıkardı.

Kayseri'de sokağa çıkan çocuklar, parklarda arkadaşlarıyla oyun oynadı, bisiklet sürdü ve yürüyüş yaptı.

Yürümeye yeni başlayan çocuklar ise anne ve babalarının yardımıyla güzel havanın keyfini çıkardı.

Talas ilçesindeki bir parka gelen 7 yaşındaki Gülbahar Bekli, AA muhabirine, dışarı çıktığı için mutlu olduğunu söyledi.

Evde sıkıldıklarını belirten Bekli, "Koronavirüsten dolayı dışarı çıkamıyorduk. Bugün dışarı çıktığımız için çok güzel ve mutlu hissediyorum. Sanki bize bayram olmuş gibi. Parklarda istediğimiz gibi oynuyoruz." dedi.

- Kırşehir

Kırşehir'de sokağa çıkan çocuk ve gençler de zamanlarını genellikle park ve bahçelerde geçirdi. Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar ise Cacabey Meydanı, Terme ve Ankara Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Bisiklete binen ve oyunlar oynayan bazı çocuklar, kendilerine ayrılan sürede keyifli anlar yaşadı. Çocukların genel olarak maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Öte yandan, Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma izninden önce parkları ve oyun alanlarını dezenfekte etti.

- Kırıkkale'de resim etkinliği düzenlendi

Kırıkkale'de Kovid-19 salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-18 yaş grubundaki çocuklar, tekrar dışarı çıkmanın keyfini yaşadılar.

Çocuklar özellikle Büyük Şehir Parkı başta olmak üzere parklarda ve meydanlarda yoğunluğa neden oldu.

Akşemsettin Ortaokulunca Büyük Şehir Parkı'nda özel eğitim ve normal öğrencileri için resim yapma etkinliği düzenledi. Öğretmenler tarafından maske, resim defteri, kalem ve balon dağıtılan öğrenciler, sosyal mesafe kuralına göre oturdukları çimlerin üzerinde resim yaptı.

Müdür yardımcısı Kübra Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarında özel eğitim sınıfı da bulunduğunu belirtti.

Etkiliği özel eğitim öğrencilerini de düşünerek düzenlediklerini vurgulayan Yıldız, "Özel eğitim sınıfımızdaki öğrencilerimizi buraya getirerek onlarla bir faaliyet düzenlemek istedik. Sonra ortaokul öğrencilerimizi de getirdik. Çocuklar 3 aydır evlerinde sıkıldılar, okuldan ve birbirlerinden uzaklaştılar. Bu ortamda hem birbirlerini, hem de öğretmenlerini görsünler istiyoruz. Özellikle özel eğitim öğrencileri bu tür süreçlerde çok kolay okuldan uzaklaşabiliyorlar ve soğuyabiliyorlar." diye konuştu.

5. sınıf öğrencisi Ceren Yurdakul da "Salgın günlerinde evde çok sıkılmıştım. Öğretmenlerimiz bu etkinliği düzenlediği için çok sevindim. Arkadaşlarımla birlikte olduğum için çok mutluyum. Burada arkadaşlarımızla resim yapıyorum." dedi.

- Sivas

Sivas'ta da çocuklar, zamanlarını genellikle park ve bahçelerde geçirdi.

Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, bisiklete bindi, oyunlar oynayarak kendilerine ayrılan sürede keyifli anlar yaşadılar.

Çocukların genel olarak maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

- Yozgat'ta parkta doğum günü kutladılar

Yozgat'ta sokağa çıkan çocuklar parklara akın etti. Aileleriyle birlikte Yozgat Belediyesi Kentpark'a gelen çocuklar oyun gruplarında gönüllerince eğlendi.

Çocukların bir kısmı da parkta bulunan hayvanat bahçesindeki keçi ve kuşları besledi.

Çocuklara verilen izni fırsat bilen bazı aileler piknik yaparken, bir aile de çocuklarının doğum gününü kutladı.

Parkta eğlenen çocuklardan Esra Ayverdi, dışarı çıktıkları için çok mutlu olduklarını belirterek izin günlerinin çoğaltılmasını istedi.

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