İç Anadolu'da 18 yaş altı çocuklar yeniden sokağa çıktı

KAYSERİ - Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Sivas ve Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş altı çocuklar, getirilen 6 saatlik serbestlikle, dışarıda olmanın keyfini çıkardı.

Kayseri'de sokağa çıkan çocuklar, parklarda arkadaşlarıyla oyun oynadı, bisiklet sürdü ve yürüyüş yaptı.

Yürümeye yeni başlayan çocuklar ise anne ve babalarının yardımıyla güzel havanın keyfini çıkardı.

Talas ilçesindeki bir parka gelen 7 yaşındaki Gülbahar Bekli, AA muhabirine, dışarı çıktığı için mutlu olduğunu söyledi.

Evde sıkıldıklarını belirten Bekli, "Koronavirüsten dolayı dışarı çıkamıyorduk. Bugün dışarı çıktığımız için çok güzel ve mutlu hissediyorum. Sanki bize bayram olmuş gibi. Parklarda istediğimiz gibi oynuyoruz." dedi.

- Kırşehir

Kırşehir'de sokağa çıkan çocuk ve gençler de zamanlarını genellikle park ve bahçelerde geçirdi. Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar ise Cacabey Meydanı, Terme ve Ankara Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Bisiklete binen ve oyunlar oynayan bazı çocuklar, kendilerine ayrılan sürede keyifli anlar yaşadı. Çocukların genel olarak maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.