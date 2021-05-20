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İç Anadolu'da 4 il için fırtına uyarısı

20.05.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İç Anadolu'da 4 il için fırtına uyarısı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden sonra rüzgarın bölge genelinde batı ve güneybatı yönlerinden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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