İç Anadolu'da 4 ilde perşembe günü için yağış uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'ın perşembe günü serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya ve bölgesinde havanın az bulutlu ve açık, rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan yapılan son meteorolojik analiz ve değerlendirmelere göre, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray perşembe gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Bölge genelinde yağışlar yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları perşembe günü hissedilir şekilde 6 ila 12 derece azalarak mevsim normalleri altına düşecek. Ancak sıcaklıkların cuma gününden itibaren hafta sonunda tekrar yükselmesi bekleniyor.

