İç Anadolu'da 4 ilde yoğun sis etkili oldu

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de sis ve soğuk hava etkili oluyor.
Konya şehir merkezinde yoğun sis nedeniyle trafik yavaşladı.
Görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü kentte, sürücüler sis farlarını ve dörtlü ikaz lambalarını açarak ilerleyebildi.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis bekleniyor, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
Rüzgarın ise batı-güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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