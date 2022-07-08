İç Anadolu'da arife gününde çarşılarda hareketlilik

NİĞDE (AA) - Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Sivas ve Yozgat'ta Kurban Bayramı arifesinde çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluştu.

Niğde'de bayrama hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar, çarşı pazarda hareketliliği artırdı. Özellikle bıçakçılar ve baharatçılardaki kalabalık dikkati çekti.

Paşakapı Caddesi'nde bıçak bileyen Savaş Yelmer, AA muhabirine, işlerinin iyi olduğunu, bıçak satışı da yaptıklarını söyledi.

Perşembe Pazarı'nda şeker satan Kemal Fırat ise satışlardan memnun olduğunu aktardı.

Baharatçı Murat Canıtez de "Şu an en çok baharatlar tercih ediliyor. Lokum ve kendi imalatımız baklavalarımız da tercih ediliyor. Şekere de talep var." dedi..

- Nevşehir

Nevşehir'de tatlı, kuru yemiş ve kıyafet satan iş yerleriyle ATM'ler önünde yoğunluk yaşandı.

Kentin işlek bölgelerinden Atatürk, Lale, Milli İrade ve Nar caddelerinde araç kuyrukları oluşurken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için görev yaptı.

Ailesiyle alışverişe çıkan Fikret Çapacı, yoğunluğun esnaf açısından sevindirici olduğunu belirterek, "Kurbanımı daha önce almıştım. Şimdi de çocuklarla alışverişe çıktık. Bayram bereketini Nevşehir halkı olarak yaşıyoruz. Caddeler oldukça kalabalık." diye konuştu.

- Kırşehir

Kırşehir'de arife gününde açılan kapalı pazar yerinde vatandaşlar alışveriş yaptı.

Tarihi Uzun Çarşı'da kuruyemiş ve bayramlık şeker satan Arif Karaboğa, son iki güne göre arife gününün daha iyi ve yoğun olduğunu anlatarak, "Bayram öncesinde hareketlilik var. Bu bayram kurban kesildiği için sucuk harcı ve baharat alınıyor. Kuruyemiş de bayram şekerine göre daha fazla gidiyor. Bayram için gelen gurbetçiler de yoğun alışveriş yapıyor." ifadelerini kullandı.

- Sivas ve Yozgat

Sivas'ta da alışveriş yapmaya çıkan vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon ve Atatürk caddelerinde kuyruklar oluşturdu.

Özellikle Sivas Sebze Hali, tatlıcılar, kuruyemişçiler ve baharatçıların önünde vatandaşların sıra beklediği görüldü.

Bayrama yeni giysilerle girmek isteyen aileler ise kentteki büyük mağazaları tercih etti.

Yozgat'ta da bayram alışverişi yapan vatandaşlar, Meydan Yeri Caddesi'nde kurban kesimi için hazırlık yaparak bıçaklarını biletti.

