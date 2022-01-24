İç Anadolu'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

NİĞDE (AA) - Niğde, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Kayseri'de, ekipler kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Niğde'de dün başlayan kar gece de devam etti. Kar nedeniyle beyaza bürünen kentte, belediye ekipleri, ana arterlerde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Sabah dükkanını açan esnaf ise iş yerinin önünde biriken karları temizledi.

Öte yandan Niğde-Çiftlik, Çiftlik-Altunhisar kara yolları ile 5 köy yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolları açma çalışması devam ediyor.

- Kırşehir

Kırşehir'de, kar aralıklarla devam ediyor.

Sıcaklığın sıfırın altında 4 derece olduğu kentte, Karayolları 61. Kırşehir Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Kayseri kara yolu başta olmak üzere çevre illerle bağlantı yollarında buzlanmaya karşı kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, ulaşımın kontrollü sağlandığı kara yolları üzerinde oluşturulan kontrol noktalarında sürücüleri durdurarak buzlanmaya karşı uyarılarda bulunuyor.

Kırşehir İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle sıkıntı yaşanan merkez ve ilçelere bağlı tüm köylerin yollarını ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek gerilim hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle Kaman, Akçakent ve Çiçekdağı ilçelerindeki bazı köylere elektrik verilemiyor. Ekiplerin iki gün önce yaşanan fırtına ve kar nedeniyle zarar gören yüksek gerilim hattı direklerini onarım çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Kırşehir Valiliğinin talimatıyla Kırşehir AFAD Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde, gelen ihbarlar değerlendirilerek kar nedeniyle yaşanan sıkıntılara müdahale ediliyor.

-Yozgat

Yozgat'ta kar nedeniyle 220 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışının iki gündür arlıklarla devam ettiği kentte, kar kalınlığı ise 60 santimetreye ulaştı.

Sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, belediye, il özel idaresi ve karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Vatandaşlardan Rasim Demirkapak, karın bereket olduğunu ve yağışına sevindiklerini söyledi.

Yozgat'ta son 20 yıldır ilk defa bu kadar kar yağdığını anlatan Demirkapak, "Sular kurumuştu, inşallah sularımız çoğalacak. Çiftçimiz için çok iyi oldu. Kar berekettir, biraz eziyeti oluyor ama bu eziyete de katlanacağız." diye konuştu.

- Sivas'ta 3 bin 276 kişi misafir edildi

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle yolların trafiğe kapanmasının ardından 3 bin 276 kişi misafirhane, pansiyon ve dinlenme tesislerinde misafir edildi.

Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gece boyu çalışan 498 araç ve ekiple il genelindeki tüm yolları trafiğe açtıklarını duyurdu.

Ayhan, paylaşımında, "Yeni günün başlamasıyla, yollara düşme vakti geldi. Vedalaşma hüzünlü olsa da sizleri şehrimizde ağırlamaktan mutlu olduk. 3 bin 276 misafirimiz oldu. Sizleri memnun edebildikse ne mutlu bize, hoşçakalın." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan ekipler, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

- Kayseri'de 173 mahalle yolunda çalışmalar sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve etkili kar nedeniyle 14 ilçede kapanan 640 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Ayrıca kent merkezinde de ekipler ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapıyor.

Bünyan'da 3, Develi'de 20, İncesu'da 4, Kocasinan'da 4, Pınarbaşı'nda 70, Sarız'da 30, Talas'ta 4, Tomarza'da 30 ve Yahyalı ilçesinde 8 olmak üzere 173 kırsal mahallede yol açma çalışmaları sürüyor.

