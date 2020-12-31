İç Anadolu'da kısıtlama öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Niğde, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir'de cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor. Salgın nedeniyle bugün saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak kısıtlama öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, Kırıkkale kent merkezindeki işlek cadde ve sokaklarda kalabalığa neden oldu. İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, özellikle market, fırın ve pastane önlerinde oluşan kalabalıklara, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Denetim sırasında maske takmadığı için uyarılan bir vatandaş, ekiplerden kaçmak istedi. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan bu kişiye 900 lira para cezası kesildi. Sokakta sigara içen bir diğer kişiye de para cezası verildi. Zabıta ekipleri de kent merkezinde gün boyu araçtan anons yaparak, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

- Sivas Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Sivas'ta da cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. İl merkezinde Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi başta olmak üzere işlek cadde, sokak ve meydanlarda vatandaşların alışveriş telaşı dikkati çekti. - Kayseri Kayseri'de de yeni yılı evlerinde karşılayacak vatandaşlar, alışveriş için cadde ve sokaklardaydı. Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi başta olmak üzere işlek cadde, sokak ve meydanlarında yoğunluk gözlendi. Vatandaşlar çoğunlukla Kapalı Çarşı, Millet Caddesi ve Sivas Caddesi'nde alışveriş yaptı. - Niğde Niğde'de de vatandaşlar, kısıtlama öncesi alışveriş yaptı. Polis ve zabıta ekipleri devriye gezerek vatandaşları ve esnafı sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyardı. - Kırşehir Kırşehir'de merkez Terme, Ankara ve Lise caddeleriyle Cacabey Meydanı etrafındaki iş yerlerinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokak ve caddelerde yaya olarak ve araçlarla dolaşarak vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı.