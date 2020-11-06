İç Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

KAYSERİ (AA) - Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat'ta, İçişleri Bakanlığının programı kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim ekiplerince Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında, Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yapıldı. Kontrol noktasında durdurulan şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında sürücü ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile GBT'leri sorgulandı, maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarıda bulunuldu. Denetime, Vali Yardımcısı ve Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu da katıldı. Öte yandan, polis ve İl Salgın Denetim ekipleri, kent merkezinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik şehir içi toplu ulaşım araçları ve taksiler üzerinde gerçekleştirdiği denetimlerde, sürücü ve yolcuların HES kodu kontrollerini yaparak tedbirlerine uyulup uyulmadığına baktı.

- Kırşehir Kırşehir'de İçişleri Bakanlığının 10 günlük iş kollarında branş denetimleri kapsamında market zincirleri, züccaciyeler ve alışveriş merkezleri denetlendi. Valilik koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, Uzun Çarşı, Terme ve Ankara caddelerindeki iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, başta maske, mesafe ve hijyen kuralları olmak üzere Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetim yaptığını, ihlal durumuna göre uyarı ve para cezası uygulandığını kaydetti. - Nevşehir Nevşehir'de alışveriş merkezleri, işletmeler ve halkın yoğunluk oluşturduğu alanlarda denetim gerçekleştirildi. Kent merkezinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçlardan anons yaparak maske, mesafeye ve hijyen uyarılarında bulundu. Toplum destekli polis ekipleri ise parklardaki vatandaşlara Kovid-19 hakkında bilgi verdi, Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de denetimlere destek oldu. - Kayseri Kayseri'de alışveriş merkezleri, işletmeler ve halkın yoğunluk oluşturduğu alanlarda denetim yapıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ziyagökalp ve Yeşilmahalle pazar yerlerinde vatandaş ve esnafın kurallara uyup uymadığını kontrol etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip maske, sosyal mesafe, hijyen hususunda uyarıda bulunan Çolakbayrakdar, "Bu denetimlere vatandaşlarımızın toplum sağlığını koruma hedefi içinde adım adım devam ediyoruz. Hem sosyal mesafenin korunması hem de vatandaşlarımızın pazar yerlerinde huzurlu alışveriş yaparken sağlığının da korunabilmesi açısından alınan tüm tedbirleri uyguluyoruz." ifadesini kulandı. - Kovid-19 denetiminde bayrak tepkisi Kayseri'de İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, özel okulları denetledi. Kentteki bir özel eğitim kurumunda direkteki bayrağın eskidiğini gören İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, okul müdürünü uyardı. Bayrağın değiştirilmesi talimatını veren Ekinci, okul müdürünün bayrağın rüzgardan yıprandığını iddia etmesi üzerine, "Bunun mazereti olamaz. Biz bu memleket için canımızı vereceğiz diyoruz, şu bayrağın haline bak. Gelip geçerken hiç mi görmüyorsunuz halini." ifadesini kullandı.