İç Anadolu'da Öğretmenler Günü kutlamaları

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat, Sivas ve Niğde Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Saim Durgun'un Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla buradaki tören sona erdi.

Ardından Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda kutlama programı düzenlendi.

Durgun, burada yaptığı konuşmada, öğretmenin en zor işi başararak, öğrencinin öğrenmeye acıkıp susamasını sağladığını söyledi.

Öğretmenlik mesleğinin önemine dikkati çeken Durgun, "Öğretmen, insanların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan ve topluma arkasını dönmeden sürekli toplumun önünde giden bir gönül eridir." dedi.

Aday öğretmenler adına konuşan Şeyma Nur Özen ise bilgiye erişimin kolaylaştığı bir dönemde öğretmenin şeklinin de değiştiğini, öğretmenlerin bu yeni öğretme metotlarına göre kendilerini geliştirerek öğrencilerin öğrenimine katkı sağladıklarını dile getirdi.

Törende, aday öğretmenler Türk bayrağına el basarak yemin etti. Törene katılan protokol üyeleri, aday öğretmenlere Türk Bayrağı hediye etti.

Konuşmaların ardından öğretmenlerden oluşan koro çeşitli eserler seslendirdi.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden törende, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı okundu.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, burada yaptığı konuşmada, tarihin her döneminde bilginin çok kıymetli, kutsal ve güç unsuru olduğunu söyledi.

Çocukların ve gençlerin çağın donanımlarıyla donatılacağını, ilmin, fennin, yabancı dilin, felsefenin verileceğini aktaran Tekbıyıkoğlu, bunun yanında onlara vatanperverlik, milliyetperverlik ve fedakarlık da vermek zorunda olduklarını dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi de öğretmenliğin iyinin, güzelin, şefkatin, hayatın can damarı, sevginin, en yalın ve içten hali olan muteber ve mukaddes bir mesleğin adı olduğunu ifade etti.

En kıdemli emekli öğretmene plaket ve Hizmet Şeref Belgesi takdim edilen törende, "Öğretmen" konulu şiir, resim, kompozisyon ve anı yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Aday öğretmenlerin yemin töreni ve müzik dinletisinin ardından sona eren törene, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

- Nevşehir

Nevşehir'deki programda, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, öğretmenlerin meslek aşkıyla hiçbir karşılık beklemeksizin gönül vererek görevlerini icra eden, yarının mimarları olduğunu belirtti.

Tüm öğretmenlerin günlerini kutlayan Demir, "Yarınlarımızın ümidi çocuklarımızın, sorumluluk sahibi nesiller olarak yetişmesi için görevini fedakarca ifa eden öğretmenlerimizin hakkı ödenemez. Üstlendikleri sorumlulukla istikbalimizin mimari olmuş ve her mesleği kalemlerinden çıkarmışlardır. Böyle bir camianın mensubu olmanın gurur ve onurunu öğretmenlerimizle birlikte yaşıyoruz." dedi.

Hacı Lütfü Pamukçu Ortaokulu öğrencisi Ayşe Yalap tarafından "Öğretmenim" adlı şiirin okunmasının ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.

Etkinlik, oratoryo gösterisinin ardından sona erdi.

- Yozgat

Yozgat'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Öğretmenler Günü kutlamaları, Valilik Konferans Salonunda devam etti.

Burada konuşan Vali Ziya Polat, bütün öğretmenlerin gününü kutladı.

Polat, öğretmenliğin çok zor ama o kadar da güzel bir meslek olduğunu belirtti.

Devletin emrinde, milletin hizmetinde nesiller yetiştirmek bilinciyle yola çıkmak gerektiğini belirten Polat, "Her şartta, yer yerde bizler devletimizin yanındayız. Bu bayrak için seve seve canını veren nesiller olduk, nesiller yetiştireceğiz. Devletimizi en iyi yerlere ulaştırmak için hep beraber 'sevdamız eğitim' diyerek çocuklarımızı en iyi şartlarda yetiştirmek zorundayız." dedi.

Öğrencilerin şiir okumasının ardından mesleğe yeni başlayan 16 öğretmen yemin etti, emekli öğretmenlere plaket takdim edildi ve Öğretmenler Korosu konser verdi.

Törene, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, daire müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

- Sivas

Sivas'ta Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Arslan ve beraberindeki öğretmenler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Arslan ve öğretmenler, daha sonra Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde devam eden kutlama programı öncesinde Vali Ayhan ve beraberindekiler öğretmenler tarafından yapılan resimlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Törende, aday öğretmenler adına Mervenur Çimen ve emekli öğretmenler adına Ali Ergunt konuşma yaptı.

Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Arslan da yaptıkları konuşmalarda, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaptı.

Programda emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi, aday öğretmenler yemin etti.

Bu arada, Ayhan'ın Altınyayla ilçesinde kaymakam olarak görev yaptığı dönemde "Kız Çocuklarının Okullaştırılması Projesi" kapsamında eğitime kazandırdığı ve şu an öğretmen olan Merve Demirağ ile Türkolog Vahide Erdoğan Şen de programa katılarak sürpriz yaptı.

Program, Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Son Ders" adlı müzik dinletisinin ardından sona erdi.

- Niğde

Niğde'de düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yaşar, daha sonra Kültür Merkezinde devam eden programda yaptığı konuşmada, eğitim camiasının her koşulda öğrencilere ulaşmanın, onları eğitimden geri bırakmamanın gayreti içerisinde olduğunu söyledi.

Bu durumun öğretmenlerin mesleklerini icra ederken bir "iş" anlayışından öte, özveri ve fedakarlık içinde görev yaptıklarının ispatı olduğunu belirten Yaşar, "Çocuklarımıza her şeyden önce vatan ve millet sevgisi aşılamalıyız. Yaşanacak tüm zorluklara yerli ve milli çözümler üretebilecek şekilde yetiştirdiğimiz gençlerimizle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabiliriz." dedi.

Törende, aday öğretmenler Türk bayrağına el basarak yemin etti. Protokol üyeleri, emekli olan öğretmenlere çiçek ve hediye verdi.15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi öğrencileri ise müzik dinletisi sundu ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Törene, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, protokol üyeleri ile öğretmenler katıldı.

