İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Niğde'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi başta olmak üzere, kentin işlek cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü. Güvenlik güçleri, kent genelinde kısıtlamaya yönelik denetim yapıyor.

Kentte yaya ve araç trafiğinin azaldığı görüldü.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de kentin önemli noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Millet ve Alparslan Türkeş Bulvarı ile Zafer ve Cumhuriyet caddeleri sessizleşti.

Polis ekipleri de kısıtlama süresince belirlenen kontrol noktaları, ana caddeler ile meydanlarda denetim ve uygulamalar gerçekleştiriyor.

- Kırşehir

Kırşehir'de, sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyuluyor. Kentin yoğunluk yaşanan bölgelerinden Ankara, Atatürk, Lise ve Terme caddeleri ile Cacabey Meydanı en sakin günlerini yaşarken insan ve araç hareketliliği azaldı.