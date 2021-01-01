İç Anadolu'da yeni yılın ilk günü cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Niğde'de yeni yılın ilk gününde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Kırşehir'de Ankara, Atatürk, Lise ve Terme caddeleri, en sakin günlerini yaşadı. Cuma namazını kılmak isteyen bazı vatandaşların ikametlerinin bulunduğu mahallelerdeki camilere seccade ve maskeleriyle gittikleri, sokaklarda yoğunluk oluşturmamaya, sosyal mesafeyi korumaya gayret ettikleri gözlendi. Kentin en işlek yaya güzergahlarından Cacabey Meydanı'nda da sessizlik gözlendi. Vatandaşların yakınlarındaki fırın ve marketlerden alışveriş yaptıkları, "gel al" ve sipariş alan lokantaların ise kuryelerle servis yaptığı görüldü. Polis ve jandarma ekipleri de denetimlerini sürdürdü. - Kırıkkale Kırıkkale'de 2021 yılının ilk gününde kentin önemli noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Millet ve Alparslan Türkeş bulvarları ile Zafer ve Cumhuriyet caddeleri sessizleşti. Polis ekipleri kısıtlama süresince belirlenen kontrol noktaları, ana caddeler ile meydanlarda denetim ve uygulama gerçekleştirdi.

Cuma namazını kılmak isteyenler, evlerine yakın camiye giderek namazlarını eda etti. - Yozgat Yozgat'ta da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent sessiz kalırken, cuma namazı vaktinde sokaklar hareketlendi. Vatandaşlar, Çapanoğu Büyük Camii'nin avlusunda, sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı. - Nevşehir Nevşehir'de, cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar ikametlerine yürüme mesafesindeki ibadethanelere gitti. Salgınla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelindeki cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. - Kayseri Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı ile ana cadde ve sokaklar, cuma namazı kılmak için camilere gitmek isteyen vatandaşlarla hareketlendi. Erciyes'te tesislerin kapalı olması dolayısıyla kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler, kent merkezindeki tarihi mekanları gezdi. Polis ekipleri de kontrol noktaları ile ana cadde ve sokaklarda denetim ve uygulamada bulundu. Öte yandan, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Cumhuriyet Meydanı ile Sivas Caddesi'nde paket servisi yapan iş yerlerini denetledi.