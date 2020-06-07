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İç Anadolu'daki 4 ilde 65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı

KONYA HABERLERİ  | 07.06.2020 15:56 | Son Güncelleme

İç Anadolu'daki 4 ilde 65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında tekrar sokağa çıktı.

Konya'da 65 yaş üzeri ve kronik hastalar, güneşli havanın tadını çıkardı.

Bazı vatandaşlar evlerinin yakınlarında gezmeyi tercih ederken bazıları ise arkadaşları veya yakınları ile sohbet etti.

İstisna uygulamasını fırsat bilen bir kesim de Mevlana Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.

- Aksaray

Aksaray'da, 65 yaş ve üstü vatandaşlar güneşli havada sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Maske ve eldiven kullanarak sokağa çıkan vatandaşlar, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve Ulu Cami çevresinde sosyal mesafeye dikkat ederek güzel havada yürüyüş yaptı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da, saat 14.00 itibarıyla Kent Meydanı başta olmak üzere park ve bahçelerde yoğunluk yaşandı.

Maskelerini takarak sokağa çıkan vatandaşlar, sosyal mesafeyi koruyarak parklarda sıcak havanın tadını çıkardı.

Bazı yaşlılar da yürüyüş yollarındaki banklarda oturdu.

- Karaman

Karaman'da, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, yürüyüş yapıp parklarda oturarak, güzel havanın tadını çıkardı.

Kentin en işlek yerlerinden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Parkı, İsmet Paşa Caddesi ve diğer dinlenme alanlarına akın edenler, yürüyüş yaparak vakit geçirdi.

İstisna kapsamında dışarıya çıkanların, sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktığı görülürken, polis ekipleri de cadde ve parklarda vatandaşların ateşlerini ölçerek kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

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