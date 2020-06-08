İç Anadolu'nun bozkırı Kırşehir "yeşeriyor"

KIRŞEHİR (AA) - SERKAN GÜNER - Kırşehir'de, son 18 yıldaki ağaçlandırma çalışmaları sayesinde ormanlık alanlar artmaya başladı.

Kent merkezine yakın Kervansaray Dağları ile Kaman, Mucur, Çiçekdağı, Akpınar, Boztepe ve Akçakent ilçelerinde 2002 yılından itibaren sürdürülen ağaçlandırma çalışmalarıyla şehrin orman varlığı yüzde 3,5'ten yüzde 7'ye ulaştı.

2000'li yıllardan önce ağaç yönünden çok fakir olan Kırşehir, 2019 yılında ormanlık alanlarda yapılan seyreltme ve rehabilitasyon çalışmalarından 1 milyon lira gelir elde etti.

Trabzonlu olan ve uzun yıllardır Kırşehir'de görev yapan Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, AA muhabirine, Kırşehir'deki ağaçlandırma çalışmalarının 2002 yılından itibaren hızlanmaya başladığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2007 yılında başlattığı ağaçlandırma seferberliğiyle birçok bölgede ormanlık alanlar oluşturulduğunu söyledi.

- 18 yılda 30 milyon fidan dikildi

İl genelinde son 18 yılda 30 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade eden Karaca, şöyle konuştu: