YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor

20.12.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İç Anadolu'nun 3 bin 917 rakımlı en yüksek dağı Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor.

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor

Kayak merkezinde tesislerin bulunduğu 2 bin 200 rakımdaki Tekir bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da gece başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

Kayak merkezinde kalan bazı yabancı turistler, aileleriyle teleferikle gezip, kar yağışı altında fotoğraf çektirdi.

Develi, Hacılar, Tekir, Hisarcık kapılarda 160 karlama makinesi ile yapay kar da üretiliyor.

Kar kalınlığının yer yer 25 santimetreye ulaştığı kayak merkezinde bazı turistler kardan adam yaptı, bazıları ise kızakla kaydı.

Üniversite öğrencisi Ramazan Şahin, AA muhabirine, gezi için arkadaşlarıyla geldiği Erciyes Dağı'nda kar altında eğlendiklerini söyledi.

Kar yağdığı için mutlu olduğunu belirten Şahin, keyifli bir ortamda vakit geçirdiklerini kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güven timleri 1 haftada 2 bin 224 şahsı sorguladıGüven timleri 1 haftada 2 bin 224 şahsı sorguladı
Çorum'da lise öğrencisi okul önünde bıçakla yaralandıÇorum'da lise öğrencisi okul önünde bıçakla yaralandı
Tunceli’de karla mücadele sürüyorTunceli’de karla mücadele sürüyor
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Kayseri erciyes

Kayseri Namaz Vakitleri 21 Aralık Çarşamba

İmsak
06:17
Sabah
07:45
Öğle
12:41
İkindi
15:06
Akşam
17:27
Yatsı
18:50
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.