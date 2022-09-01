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İç çamaşırlı pozuyla olay olan Zeynep Bastık yatarak poz verdi! "Bu kız bir afet"

01.09.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeynep Bastık, hit parçalara yaptığı coverlar ile adını duyurdu. İlk olarak Ezel'in 'Felaket' şarkısına cover yapan Bastık, son olarak Fransız şarkıcı Nej'in 'Paro' şarkısına 'Ara' adında cover yaptı. Bu cover ile de başarılı çıkış yakalayan Bastık, öte yandan sosyal medya pozlarıyla da göz önünde yer alıyor.

İç çamaşırlı pozuyla olay olan Zeynep Bastık yatarak poz verdi! "Bu kız bir afet"

Zeynep Bastık sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Müzik kariyerinin yanı sıra iddialı pozlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırlı pozuyla olay olan Bastık, bu defa yatarak poz verdi.

YATARAK POZ VERDİ

Zeynep Bastık sosyal medya pozlarıyla ilgi çekmeye devam ediyor.

İç çamaşırlı pozuyla olay olan Zeynep Bastık yatarak poz verdi!

Yatarak poz veren başarılı şarkıcıya, "Bu kız bir afet", "Nutkum tutuldu" gibi yorumlar geldi.

İç çamaşırlı pozuyla olay olan Zeynep Bastık yatarak poz verdi!

Geçtiğimi günlerde iç çamaşırı ile poz veren Bastık, bu pozuyla günlerce konuşulmuştu.

İç çamaşırlı pozuyla olay olan Zeynep Bastık yatarak poz verdi!

O poza takipçileri, "Neden külot ile resim?", "Muhteşemsin" gibi yorumlar yapmıştı.

İç çamaşırlı pozuyla olay olan Zeynep Bastık yatarak poz verdi!

Öte yandna ünlü şarkıcı bu yaz bikinili pozları ve renkli sahne kıyafetleriyle de sık sık gündeme geldi.

İç çamaşırlı pozuyla olay olan Zeynep Bastık yatarak poz verdi!

İç çamaşırlı pozuyla olay olan Zeynep Bastık yatarak poz verdi!

İç çamaşırlı pozuyla olay olan Zeynep Bastık yatarak poz verdi!

İç çamaşırlı pozuyla olay olan Zeynep Bastık yatarak poz verdi!

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Şarkıcı Zeynep Bastık sosyal medya sahne kıyafetleri
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