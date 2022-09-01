İç çamaşırlı pozuyla olay olan Zeynep Bastık yatarak poz verdi! "Bu kız bir afet"

Zeynep Bastık sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Müzik kariyerinin yanı sıra iddialı pozlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırlı pozuyla olay olan Bastık, bu defa yatarak poz verdi.

YATARAK POZ VERDİ

Zeynep Bastık sosyal medya pozlarıyla ilgi çekmeye devam ediyor.

Yatarak poz veren başarılı şarkıcıya, "Bu kız bir afet", "Nutkum tutuldu" gibi yorumlar geldi.

Geçtiğimi günlerde iç çamaşırı ile poz veren Bastık, bu pozuyla günlerce konuşulmuştu.

O poza takipçileri, "Neden külot ile resim?", "Muhteşemsin" gibi yorumlar yapmıştı.

Öte yandna ünlü şarkıcı bu yaz bikinili pozları ve renkli sahne kıyafetleriyle de sık sık gündeme geldi.





