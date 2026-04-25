Necmettin Nursaçan ikinci kez evlendi! Çocuklarından açıklama gecikmedi

Geçtiğimiz yıl eşini kaybeden 86 yaşındaki ünlü ilahiyatçı Necmettin Nursaçan yeniden evlendi.

Nursaçan’ın çocukları Tahir, Şemsettin ve Mahmut Nursaçan ortak bir açıklama yaparak babalarının kararına tam destek verdiklerini bildirdi. Nursaçan'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada, bu kararın sadece şahsi bir tercih değil, 86 yaşındaki bir babanın hayatını daha huzurlu ve sağlıklı sürdürebilmesi için evlatlarının ortak iradesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Babamızın günlük yaşamındaki bakımını, manevi huzurunu ve düzenini en sağlıklı şekilde sağlamak adına, aile meclisimizde yaptığımız istişareler sonucunda bu adımı atmayı uygun gördük" denildi. Yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

Kıymetli Dostlar,

Bugünlerde babamız hakkında sosyal medya mecralarında yer alan ve gerçeği yansıtmayan yorumları derin bir teessürle takip ediyoruz. Özellikle ifade etmek isteriz ki; babamızın yeniden evlilik kararı, onun kendi şahsi tasarrufu değil, 86 yaşındaki bir çınarın, hayatının bu hassas dönemini çok daha huzurlu, sağlıklı ve bakımlı geçirebilmesi adına biz evlatlarının ortak iradesi ve kararıdır. Bizler, evlatları olarak babamızın her türlü ihtiyacını karşılamayı bir vecibe biliyoruz; ancak onun günlük yaşamındaki bakımını, manevi huzurunu ve düzenini en sağlıklı şekilde sağlamak adına, aile meclisimizde yaptığımız istişareler sonucunda bu adımı atmayı uygun gördük.

Bizim için babamızın yalnız kalmaması, en iyi şartlarda bakılması ve huzurlu olması bir 'evlatlık görevidir'. Bu karar, tamamen ailemizin bilgisi ve rızası dahilinde, babamızın refahını amaçlayan insani bir tasarruftur. Allah'ın emrine ve yürürlükteki kanunlara uygun olan bu meşru durum hakkında başkalarının söz söylemesi, ne ahlaki ne de vicdani bir zemine oturmaktadır. Bu döneminde muhterem babamızın huzuru için aldığımız bu kararı dedikoduya ve haksız ithamlara konu etmek; sadece bizleri değil, babamızın yıllarını vakfettiği hizmetleri de incitmektedir.

Bir ömrü millete hizmetle geçmiş, saygın bir ilim insanının mahremiyetine ve biz evlatlarının almış olduğu karara gösterilecek saygı, aslında bu milletin değerlerine gösterilen bir hürmettir. Ailemizin kararı üzerinden yapılan her türlü haksız yorumun, ilahi adalet katında bir hesabı olduğunu hatırlatmak isteriz. Bizler babamızın yanındayız ve onun huzuru için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz"