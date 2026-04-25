Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Trendyol Süper Lig'de nefeslerin tutulduğu ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev Galatasaray - Fenerbahçe derbisine artık saatler kaldı. Tüm Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği bu dev maç öncesi, ev sahibi Galatasaray'da dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'in durumu en çok merak edilen konuların başında geliyor.

KOLUNDAKİ KORUMA İÇİN KRİTİK ONAY SÜRECİ

Sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavisi devam eden ve maça özel bir önlemle çıkması beklenen Nijeryalı süperstarın derbide oynayıp oynayamayacağı sadece sağlık ekibinin değil, sahadaki hakemlerin de kararına bağlı olacak.

Ünlü spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı son dakika bilgisine göre; Victor Osimhen'in kolunda yer alan özel korumanın futbol oyun kurallarına ve rakip oyuncuların sağlığına uygun olup olmadığı büyük bir titizlikle incelenecek.

SON KARARI YASİN KOL VERECEK

Dev derbide sahaya çıkmak için can atan Osimhen'in kaderini belirleyecek o kritik denetimi ise bizzat karşılaşmanın hakemleri yapacak.

Yıldız oyuncunun kolundaki koruma ekipmanının sahada kullanıma uygun olup olmadığına maç öncesi yapılacak son kontrollerin ardından maçın hakemi Yasin Kol karar verecek. Yasin Kol'un bu ekipmana onay vermemesi durumunda Osimhen'in derbide forma giyme şansı tehlikeye girebilecek. Gözler şimdi maç önü yapılacak o kritik kontrole çevrildi.