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İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

07.08.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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