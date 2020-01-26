İç Hastalıkları Uzmanı Erdem: “Verem hastalığında tedavi süreci hayati önem taşıyor”

İç Hastalıkları ve Fitoterapi Bilim Uzmanı Dr. Mehmet Emin Erdem, "Verem (tüberküloz), bulaşıcı bir hastalıktır. Tedavi olmayan ve tedavisini düzenli yaptırmayan hastalarda öldürücü olabilir" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri İç Hastalıkları ve Fitoterapi Bilim Uzmanı Dr. Mehmet Emin Erdem, bulaşıcı bir hastalık olan verem hakkında bilgiler vererek, alınacak önlemler konusunda uyarılarda bulundu. Uz. Dr. Mehmet Emin Erdem, "Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan gizemli korona virüsü Çin’nin Wuhan kentinde birdenbire yüzlerce kişiye bulaştı ve onlarca kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu. Korona virüsü çoğunlukla üst solunum yolu hastalıkları belirtileri olan burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı ve ateş olabilir. Bu virüsler bazen zatürre gibi alt solunum yolu hastalıklarına yol açabilir. Bu hastalık gündem de tazeliğini koruyadursun bizler bulaşıcı hastalıklardan olan ve son zamanlarda sıkça görülen tüberküloz hastalığını da göz ardı etmemek gerekiyor” diye konuştu.

Verem hakkında bilgiler veren Erdem, “Tüberküloz hastalığı mycobacterium tuberculosis isimli bir mikrop aracılığı ile oluşan bulaşıcı bir hastalıktır. Tüberküloz hastasının öksürme, hapşırma veya konuşması ile havaya karışan basillerin solunum yolu ile sağlıklı bir insanın akciğerlerine ulaşması bulaşır. Tedavi olmayan, tedavisini düzenli sürdürmeyen hastalarda öldürücü olabilir. Verem hastalarının erken tanısı ve etkili tedavisi önemlidir. Düzenli tedavi ile haftalar içinde genellikle bulaşma biter. Düzenli ve yeterli tedavi ile de hastalık tümüyle iyileşir. Verem hastalarının bulaştırıcı olduğu dönemde cerrahi maske kullanması gereklidir. Verem hastalığının genel belirtileri arasında halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş, gece terlemesi ve çocuklarda kilo alamama bulunmaktadır. Akciğer tüberkülozunda ise öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, göğüs-sırt-yan ağrısı ve nefes darlığı şikâyetleri görülebilmektedir” şeklinde konuştu.

Tedavi sürecine ilişkin uyarılarda bulunan Erdem, “Belirtiler genellikle hafif başlar ve yavaş yavaş ilerler. Bu nedenle birçok hasta doktora başvurmakta gecikir. Bazıları da özellikle öksürük şikayetini sigara ya da başka bir nedene bağlar ve doktora başvurmaz. Bu durum yanlış teşhis ve yanlış tedavilere yol açabilir. Verem hastalığı, ilaçlarla tedavi edilir. İlaç dışında tedavisi yoktur. Bu anlamda tedavi süreci doktor kontrolünde olması hayati önem taşımaktadır” dedi.

