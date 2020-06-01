İç hat uçuş seferleri yeniden başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Önümüzdeki günlerde yurt dışı uçuşların açılması yönündeki çalışmalarımızı da sonuçlandıracağız" dedi. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı uçuşlar durdurulmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise geçtiğimiz günlerde, normalleşme kapsamında 5 ilde bulunan 6 havalimanında iç hat uçuşlarının başlayacağını bildirmişti. Bakan Karaismailoğlu, verilen aranın ardından Türk Hava Yolları’nın TK-2150 sefer sayılı yolcu uçağıyla saat 10.00’da İstanbul Havalimanı’ndan Ankara’ya ilk uçuşu vatandaşlar ile birlikte gerçekleştirdi. Ankara’ya indikten sonra Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Terminaline geçerek incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, personellerle sohbet etti. Burada bir konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda ilerleyen Türkiye’yi yarınlara hazırlayan projeleriyle yollarına devam ettiklerini belirterek, “Çünkü biliyoruz ki; büyük bir ülke olmanın ilk şartlarından biri sosyal ve ekonomik olarak bizleri dünyayla bağlayan güçlü bir ulaşım ve altyapıya sahip olmak. Bunu bilerek, salgın sırasında da proje çalışmalarımıza, tedbiri elden bırakmadan 7/24 devam ettik. Ancak vatandaşlarımız için ulaşım bir kaç aylığına durma noktasına geldi. Elbette, her şey onların sağlığı ve güvenliği içindi” ifadelerini kullandı. Kötü günleri geride bıraktıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Sağlık Bakanlığı’nın dirayetli yönetimi ve vatandaşların feraseti sayesinde bugünleri görebildiklerinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, sosyal ve ekonomik hayatı canlandırma, gençlere, kadınlar ve çocuklara ümit aşılama zamanı olduğunu aktardı.

“6 havalimanı sertifikalandırıldı” Bu kapsamda vatandaşların sağlığı için üst düzey önlemler alarak normalleşme adımlarını kararlı ve tedbirli bir şekilde atmaya devam ettiklerini bildiren Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Geçtiğimiz hafta Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerimizi başlatmıştık. Karayollarımızda seyahat kısıtlamasını da bugün itibariyle kaldırdık. Bu adımların en önemlilerinden birini atarak ilk iç hatlar uçuşumuzu bugün gerçekleştirdik. TK2150 sefer sayılı uçuşumuzla vatandaşlarımız ile birlikte İstanbul’dan Ankara’ya geldik. Bugün ayrıca Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenen koruyucu sağlık tedbirleri konusunda gereklilikleri yerine getiren havalimanlarımızı da sertifikalandırmaya başlamış olduk. Bu kapsamda ilk ‘Havalimanı Salgın Sertifikası’nı İstanbul Havalimanı’na takdim ettik. Bugün itibariyle, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile Antalya ve Trabzon Havalimanları sertifikalandı. Süreç tüm havalimanlarımızı kapsayacak.” Sertifikasyon sürecinin nasıl işletildiğinden bahseden Bakan Karaismailoğlu, “Covid-19 sonrası uçuşların normale dönmesi sürecinde Bakanlık olarak havalimanlarına yönelik gerekli hazırlıkların yapılması için bir ay boyunca yoğun bir çalışma sürdürdük. Sağlık Bakanlığımızın öngördüğü tedbirler doğrultusunda titizlikle yürütülen bu çalışmalar sonunda ‘Havalimanı Salgın Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi’ni yayınladık. Salgının havalimanlarında yayılımını önlemek amacıyla işletmelerimiz tarafından alınacak tedbirler ve bu süreçte uygulanacak usul ve esasları belirledik” açıklamasında bulundu. Seyahatleri esnasında vatandaşların gönül rahatlığı içinde olması ve sağlıklarının korunduğundan emin olmalarının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Bu yüzden, bugünden itibaren havalimanlarına girişten varış noktalarındaki havalimanlarından çıkışa kadar yolculuğun tüm aşamalarında izolasyon odaklı yeni bir dönem başlatıyoruz. Sertifikamız sadece havalimanı işletmecileri, terminal işletmecileri ve yer hizmetleri kuruluşlarını değil, aynı zamanda havalimanına yolcu getiren ulaşım araçları ile yolcular da dahil olmak üzere, her bir kurum ve kuruluşun kendi bünyesinde alması gerekli tedbirleri de içermektedir” diye konuştu.

“Salgına karşı taviz verilmeyecek dört ana unsur belirledik”

Salgına karşı havalimanlarında asla taviz verilmeyecek dört ana unsur belirlediklerini anımsatan Bakan Karaismailoğlu, şunları aktardı:

“Bunlar; herkesin maske takma mecburiyeti, sosyal mesafeye tam uyum, kişisel ve kurumsal hijyen tedbirlerinin alınması ve çalışanlarca riske uygun koruyucu teçhizat kullanılmasıdır. Havalimanlarımızda belirlenecek trafik sayısı kapsamında slot planlamalarını yaparak havalimanlarında ve uçaklarda sosyal mesafe şartlarını sağlayacağız. Uçuş sırasında uçuş ekibinin yanı sıra uçak hijyen uzmanları da görev alacak. Uzmanlar, uçuş sırasında tüm önlemleri alarak seyahat sağlığı için gerekliliklerin yerine getirildiğinden emin olacak.”

“Önümüzdeki günlerde yurt dışı uçuşların açılması yönündeki çalışmalarımızı da sonuçlandıracağız”

Vatandaşların uçuşlara kabulünün Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Hayat Eve Sığar projesine uygun olarak kişiye özel üretilen Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile sağlanacağının da altını çizen Bakan Karaismailoğlu, “Bu nedenle yolcularımızın ilgili uygulamaya girerek kayıt oluşturmaları gerekiyor. Biletlerini online satış kanalları, bilet satış ofisleri ve acenteler üzerinden temin eden yolcular sağlık durumlarını HES kodu üzerinden uçuşa 24 saat kala kontrol edecekler. Yolcularımızın yolculuk sürecini başlangıç noktasından varış noktasına kadar titizlikle takip edeceğiz ve aldığımız tüm tedbirleri harfiyen uygulayacağız. Salgın karşısında, bütüncül tedbirleri alıp uygulamaya geçiren ilk ülke olarak havayolu seyahatleri için almış olduğumuz önlemlerin başarıya ulaşacağına inanıyorum. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile sağlık ve huzur içerisinde havayolu ulaşımını kullanabilirler. Önümüzdeki günlerde yurt dışı uçuşların açılması yönündeki çalışmalarımızı da sonuçlandıracağız. Covid-19 salgını ile mücadelede tüm dünyaya rehber olan ülkemiz normalleşme sürecinde de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gösterdiği başarılarla örnek gösterilecektir. Bu duygularla, yeniden seferlerine başlayan iç hat uçuşlarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Havalimanında çalışan, sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için emek veren tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Havalimanlarımızı kullanacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar dilerim” değerlendirmelerinde bulundu.

Yolcular daha sonra bankolarda işlemlerini yaptırırken, alınan tedbirlerden memnun olduklarını belirttiler.

