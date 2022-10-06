IC Holding "2022 Sürdürülebilir İş Ödülleri"nde 5 proje ile finalde

İSTANBUL (AA) - IC Holding ve grup şirketleri, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından dağıtılan "Sürdürülebilir İş Ödülleri"nde 5 projesiyle finale kaldı.

Şirket açıklamasına göre, inşaat, enerji, turizm, sanayi ve altyapı olmak üzere 5 ana sektörde faaliyet gösteren IC Holding, çevre ve toplum adına kalıcı değerler üretmeyi odağına alan faaliyetlerine devam ediyor.

Ekonomik, sosyal ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan yenilikçi projeleri ödüllendiren "Sürdürülebilir İş Ödülleri"nde 2022 finalistleri açıklandı. IC Holding ve grup şirketleri, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 9'uncu kez gerçekleştirilen "2022 Sürdürülebilir İş Ödülleri"nde 5 proje ile final aşamasına yükseldi.

IC Holding, "Çalışan Katılımı" kategorisinde "Hemfikir İyi Fikir" projesi ile finale kaldı. Grup bünyesindeki diğer şirketler ve projeleri arasında şunlar yer alıyor:

"IC Grubu'nun turizm sektöründeki şirketi IC Hotels, Enerji Yönetimi kategorisinde hizmet sektöründen kaynaklanan çevresel etkilerini azaltmak için hayata geçirdiği 'IC Hotels'de Yeşil Dönüşüm' projesi ile; Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nu inşa eden ve işleten ICA İçtaş Altyapı da Karbon Yönetimi dalında hem işletme süreçlerinden hem de araç sürücülerinden kaynaklı karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla geliştirdiği 'İklim Değişikliği ile Mücadelede Akıllı Ulaşım Sistemleri' projesiyle finale kaldı. Yarışmanın Sosyal Etki-Çevre kategorisinde ise IC Çeşme Marina deniz ekosistemini korumak amacı ile hayat geçirilen 3 farklı çalışmadan oluşan 'En Çevreci Marina' projesi ile Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ise faaliyette bulunduğu bölgede biyoçeşitliliğin korunması sorumluluğundan hareketle hayata geçirdiği 'Leylek Popülasyonunu Koruma' projesiyle finalde yer aldı."

Tüm sektörlerde sürdürülebilir iş modellerine yönelik çalışmalarıyla örnek teşkil eden kurumlara açık olan "Sürdürülebilir İş Ödülleri", Türkiye'nin lider akademisyenlerinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendiriliyor. Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan başarılı modelleri ve projeleri ödüllendiren platformda bugüne kadar 130'un üzerinde proje ödüllendirildi.

Sürdürülebilir İş Ödülleri 2022'de kazananlar, 18 Ekim'de gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.

